Google podría eliminar tu cuenta de Gmail si no has iniciado sesión durante dos años

Google ha anunciado una actualización de sus políticas para cuentas inactivas. La política anterior , establecida en 2020 al mismo tiempo que finalizó el almacenamiento ilimitado gratuito para Google Photos , decía que Google podría borrar los datos almacenados en cuentas que no se han tocado durante al menos dos años, pero una publicación de blog escrita por el gerente de producto Ruth Kricheli dice que, ahora, esas cuentas podrían eliminarse por completo.

La nueva política no entrará en vigencia hasta diciembre de este año como muy pronto, por lo que tiene algo de tiempo para recordar la información de inicio de sesión anterior o para que obtengamos más detalles sobre cómo funcionará todo esto. 9to5Google informa que las direcciones de Gmail eliminadas no estarán disponibles para su reutilización.

El enlace de creadores de YouTube, Rene Ritchie, dijo en Twitter que la política no incluirá la eliminación de ninguna cuenta que haya subido videos a YouTube, ya que algunos temían que los canales publicados por personas que murieron o abandonaron sus cuentas desaparecieran repentinamente. Google también actualizó la publicación del blog que anuncia su nueva política para reflejar eso, diciendo que "no tenemos planes para eliminar cuentas con videos de YouTube en este momento".

Según Google, la actividad de la cuenta se mide en función de acciones como leer o enviar un correo electrónico, usar Google Drive, ver un video de YouTube, descargar una aplicación en Google Play Store, usar la Búsqueda de Google o usar Iniciar sesión con Google para iniciar sesión en una aplicación o servicio de terceros.

Sin embargo, esos no cubren los usos comunes de las cuentas de Google, como configurar alias que reenvían el correo electrónico a su dirección principal, y no está claro si cuentas como esas estarán en el tajo. Google menciona específicamente que mantener una suscripción a algo como Google One es una forma de mantener la actividad, pero eso no es algo que normalmente haría para una cuenta alternativa.

Cuando comience la nueva política, Kricheli dice que la compañía comenzará con las cuentas que se crearon y nunca más se tocaron y también enviará "múltiples notificaciones durante los meses previos a la eliminación" a la dirección y cualquier correo electrónico de recuperación adjunto.