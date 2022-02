Google rediseña Gmail y fusiona las funciones con el diseño

El servicio de correo electrónico de Google recibe un cambio de imagen que fusiona varias funciones en un solo diseño. Gmail , que cuenta con más de mil millones de usuarios, no solo tendrá un nuevo aspecto en primavera, sino también una nueva forma de usar las aplicaciones de Google Workspace mientras navega por su casilla de correo electrónico. La actualización de Gmail "facilitará el movimiento entre aplicaciones críticas como Gmail, Chat y Meet en una ubicación unificada", dijo la compañía en una publicación de blog .

Google comenzó a implementar la actualización para usuarios personales y de dominio en febrero, y el cambio debería llegar a todos los usuarios de Gmail en abril. Se espera ver burbujas de notificación para chats y espacios, y podrá responder a esos mensajes en una ventana emergente completa. Se podrá acceder a las aplicaciones de Google en un menú contraíble ya sea que el panel esté abierto o cerrado. Además, ya no tendrá que hacer clic en varias pestañas ni abrir nuevas ventanas para unirse a reuniones o utilizar otras funciones.

Aunque esta se convertirá en la vista de usuario predeterminada en abril, por un tiempo limitado, puede optar por no participar y volver a la experiencia clásica de Gmail. Para junio, no podrá optar por no participar en el nuevo diseño, ya que se convertirá en el estándar para todos los usuarios. El cambio afecta a los usuarios de Gmail con cuentas personales y comerciales, con la excepción de los clientes de Google Workspace Essentials.