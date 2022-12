Google se asocia para crear una IA que detecte el cáncer de mama

Google anunció que ha otorgado la licencia de su modelo de investigación de IA para la detección del cáncer de mama a la empresa de tecnología médica iCAD. Esta es la primera vez que Google otorga la licencia de la tecnología, con la esperanza de que eventualmente conduzca a una detección y evaluación de riesgos más precisas del cáncer de mama.

Las dos compañías tienen como objetivo eventualmente implementar la tecnología en entornos clínicos del mundo real, apuntando a un "lanzamiento de 2024", dijo la gerente de comunicaciones de Google, Nicole Linton, a The Verge en un correo electrónico. El despliegue comercial, sin embargo, aún depende del éxito de la investigación y las pruebas continuas. “Nos moveremos deliberadamente y probaremos las cosas sobre la marcha”, dijo Linton en el correo electrónico.

La asociación se basa en el trabajo anterior de Google para mejorar la detección del cáncer de mama . En 2020, los investigadores de Google publicaron un artículo en la revista Nature que descubrió que su sistema de inteligencia artificial superó a varios radiólogos en la identificación de signos de cáncer de mama. El modelo redujo los falsos negativos hasta en un 9,4 por ciento y redujo los falsos positivos hasta en un 5,7 por ciento entre miles de mamografías estudiadas.

iCAD planea incorporar el modelo de investigación de IA de mamografía de Google en las herramientas existentes de iCAD. La primera es su herramienta "ProFound AI" que analiza imágenes de tomosíntesis digital de mama (DBT), una técnica de imagen avanzada a veces llamada "mamografía 3D". La herramienta escanea imágenes DBT para buscar densidades y calcificaciones de tejidos blandos malignos. iCAD también planea usar el modelo de Google con su herramienta de evaluación de riesgos, que según la compañía proporciona una estimación personalizada del riesgo de cáncer de mama adaptada a cada persona.

La esperanza es que la IA pueda convertirse en una herramienta para ayudar a los radiólogos y sus pacientes. En general, los expertos médicos se acercan a la IA con precaución. Hubo algunos casos en la investigación de Google de 2020 en los que los radiólogos detectaron cáncer que el modelo no vio inicialmente. Más allá de eso, no existe exactamente un estándar de oro para diagnosticar el cáncer. Eso podría dificultar el establecimiento de una buena línea de base al entrenar un algoritmo, informó anteriormente James Vincent de The Verge .. Entonces, en lugar de apegarse a un binario de resultados, "cáncer" o "sin cáncer", tales herramientas de IA podrían mejorar al ofrecer más de dos opciones para dar cuenta del "área gris del diagnóstico", escribe Vincent. Confiar demasiado en la IA sin traer a los médicos para evaluar todos los matices de la salud de un paciente, especialmente cuando se trata de tratar de detectar el cáncer en etapa temprana, podría aumentar el riesgo de sobrediagnóstico.

Por separado, Google dice que también está trabajando con el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido y el Imperial College London para ver si su tecnología de IA puede funcionar como un "segundo lector independiente" en mamografías de doble lectura para "permitir que los radiólogos se concentren en tareas de alta prioridad". casos al tiempo que mejora la consistencia y la calidad de la detección”.