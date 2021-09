Guzmán se presentó junto a Alberto Fernández previo a las renuncias en el gabinete

El ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en un acto para anunciar la nueva ley de hidrocarburos que enviarán al Congreso. Además, por videoconferencia asistieron otros funcionarios y algunos gobernadores.

En su discurso no sólo se refirió a la cuestión energética, sino también defendió su gestión como ministro y aseguró que las prioridades estuvieron enfocadas en la pandemia de coronavirus.

Así, nombró en varias ocasiones a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al gobernador Axel Kicillof, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. También mencionó a Máximo Kirchner, el jefe de La Cámpora y titular del bloque oficialista en diputados.

“Me gustó mucho cuando Cristina habló en Tecnópolis de la persistencia de la convicciones. Gobernamos 21 meses en un contexto de enorme incertidumbre donde la adaptabilidad fue fundamental”, elogió a la vicepresidenta, según versiones una de las impulsoras de su salida de gabinete. “Junto con Máximo, Cristina y Axel siempre trabajando para cuidar a la gente”, afirmó.

La jugada adquiere un interés especial en momentos donde existe una insistente presión del kirchnerismo para que Guzmán sea removido del gabinete de ministros. De hecho, pocos minutos después de su presentación, varios funcionarios que responden a Cristina Kirchner presentaron sus renuncias.

“Nosotros lo que hacemos es resolver problemas en un contexto muy difícil. Y siempre cada una de estas cuestiones lo hacemos con una brújula muy clara: cómo le mejoramos la vida a la gente. Escuchando, que es muy importante, y adaptando a partir de escuchar. Y siempre tratando de transitar este momento histórico”, resumió sobre el final de su alegato.

Como confirmó ayer Infobae, el ministro y luego el presidente Alberto Fernández confirmaron que hoy se enviará el proyecto de ley de Presupuesto, algo que fue puesto en duda desde algunos sectores.

Guzmán habló de los beneficios del nuevo proyecto de ley de Hidrocarburos y dijo que se enmarcar en la lógica de “construir una Argentina con más oportunidades, producción, trabajo y menos angustia. Con más previsibilidades, pero para todos”. Habló que el mercado interno tiene que crecer con producción de divisas: “Estamos en ese sendero”, expresó.

Haciendo hincapié otra vez en los resultados de su gestión, el ministro mencionó las 15 leyes que en estos 21 meses de gestión salieron de su cartera en momentos “muy difíciles” y volvió hablar de recuperación pero en un contexto de “sustentabilidad” y repasó como pudo resolver la disparada del dólar libre del año pasado. “Nos fuimos adaptando en este contexto tan difícil, de cara a la historia, donde hay cuestiones graves por resolver, como el endeudamiento con el Fondo”, dijo.

“Si hubiera que pagar los 19.000 millones al FMI en 2022 habría que hacer un mega tarifazo, como el del gobierno anterior, o peor. Implicaría un recorte en ciencia y desarrollo tecnológico. Una caída brutal de la actividad, más hartazgo y menos oportunidades”, dijo Guzmán quien en parte de su intervención hizo referencia a la herencias económica que, desde su posición, dejó el gobierno de Cambiemos.

Luego habló el presidente Fernández dio a entender que el proyecto de Presupuesto da por sentado el acuerdo con el FMI.

“Hoy tenemos que presentar el Presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos, pero la realidad eso exige seguir adelante una negociación con el Fondo. Lo cierto es que si ese acuerdo no existiera nosotros tenemos que hacer frente al pago de USD 19 mil millones el año entrante y las condiciones serían otras. No solo en potencial de inversión, sino en las posibilidad de que el Estado tiene de promover el desarrollo que queremos promover, se vería afectada el crédito a las empresas, la salud, la obra pública, la ciencia y la tecnología”, aseguró el mandatario.