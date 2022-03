HBO Max y Discovery Plus se fusionarían en una misma aplicación

Realmente no debería sorprender a nadie que cuando se cierre la fusión de Discovery y WarnerMedia, las aplicaciones de transmisión de las dos compañías experimenten una fusión propia. Como señaló Variety , el director financiero de Discovery, Gunnar Wiedenfels, confirmó el movimiento cuando habló en la 30ª Conferencia Anual de Medios, Internet y Telecomunicaciones de Deutsche Bank.

Este fue nuestro primer vistazo real de cómo es el plan de contenido de esta nueva empresa. Wiedenfels dio una hoja de ruta muy flexible para la situación de la aplicación de transmisión posterior a la fusión. Antes de que las dos aplicaciones se fusionen en una mega aplicación, habrá algunas opciones de agrupación. Como Disney a menudo incluye Disney Plus, Hulu y ESPN. Luego, en algún momento, los dos se combinarán en una bestia enorme y potencialmente difícil de manejar de un producto.

HBO Max tiene muchos errores, con frecuencia, se debe reiniciar la aplicación si intenta navegar directamente. Otras veces, simplemente elegir un programa para mirar en la aplicación directamente provocará un reinicio o bloqueo. Y si quieres ver algo tan pronto como se emita, será difícil ya que el contenido muchas veces suele sobredemandarse.

HBO tuvo una de las primeras aplicaciones de transmisión para transmitir simultáneamente transmisiones con contenido por aire, y uno pensaría que habría descubierto cómo manejar la loca carrera por ver un final de temporada después de que se rompiera durante múltiples estrenos y finales de Game of Thrones, Mare of Easttown, y otros. Pero no, en 2022, HBO Max aún falla si más de 12 personas deciden sintonizar al mismo tiempo. De acuerdo, probablemente se necesite considerablemente más de 12 personas tratando de ver una transmisión a la vez para bloquearla, pero entiendes el punto. Esta es una cagada tecnológica que HBO debería haber resuelto hace años.

No está claro qué parte de la nueva empresa se hará cargo del diseño de esta nueva aplicación de contenido combinado. Tampoco está claro cuánto costará la nueva aplicación. Discovery Plus y HBO Max actualmente mantienen niveles con publicidad y sin publicidad.