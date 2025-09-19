Histórico: el rugby del Litoral entra con una franquicia al Súper Rugby Américas

La Unión Argentina de Rugby (UAR) sorprendió al confirmar que el Litoral tendrá su propia franquicia en el Súper Rugby Américas 2026, convirtiéndose en la cuarta representante argentina junto a Dogos XV, Pampas y Tarucas. La novedad rompe el mapa del rugby regional y eleva la competencia a un nuevo nivel. La semana próxima será la presentación formal del equipo, el nombre de la franquicia y jugadores.

En el acto de la firma, participaron Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby y Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones. Además, estuvieron presente Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby; Rubén González Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario y Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby, como garantes principales del acuerdo.

El torneo, que contará con 59 partidos en total entre fase regular, semifinales y final, mantendrá su calendario habitual entre febrero y junio. Allí competirán también Peñarol Rugby (Uruguay, actual campeón), Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil), en un certamen que promete más intensidad y más visibilidad.

Para Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, la llegada de una nueva franquicia local “refleja el crecimiento sostenido del rugby argentino” y al mismo tiempo abre la puerta a más jugadores en el profesionalismo, elevando la exigencia y potenciando el espectáculo en toda Sudamérica.

Desde Sudamérica Rugby, Marcello Calandra celebró la incorporación como un paso más en un torneo que nació en 2020 con la idea de ser aspiracional: “Hoy muchos chicos sueñan con jugar en el Súper Rugby Américas, y este proyecto multiplica esas oportunidades”.

En el plano regional, los presidentes de las uniones involucradas coincidieron en señalar el carácter histórico de la decisión. Martín Cipriani, de la Unión Entrerriana, habló de un puente hacia el profesionalismo; Rubén Gonzalez Fresneda, de la Unión de Rugby de Rosario, destacó el poder del esfuerzo colectivo; y Enrique Patrizi, de la Unión Santafesina, lo calificó como un hito histórico para una región que ya aportó figuras a Los Pumas y equipos internacionales.

La franquicia del Litoral no solo simboliza un nuevo orgullo regional, sino que también proyecta un futuro en el que los clubes de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos alimenten con más fuerza el semillero nacional. En palabras de los dirigentes, será un faro que inspire a nuevas generaciones y un motor para que el rugby argentino siga ampliando sus fronteras.