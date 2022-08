Humedales: una ONG del agro asegura que hay leyes para protegerlos, pero va por más

Con la quema de las islas del Delta nuevamente en agenda, a partir del incesante humo que afecta a Rosario y localidades aledañas, el foco está puesto nuevamente en el sector agropecuario teniendo en cuenta que se responsabiliza de la situación a determinadas acciones llevadas a cabo por productores ganaderos.

A partir de esto, la ONG Barbechando (que nació en 2008 y cuenta con mas de 300 productores) confirmó las cuatro leyes vigentes que protegen los humedales: Ley de Manejo del Fuego, Ley del Convenio RAMSAR, Ley de Quemas controladas y Ley de Gestión de Agua. Sin embargo, reconocieron que las normas “carecen de efectividad práctica y respeto por el presupuesto asignado”.

Desde Barbechando remarcan la necesidad de asegurar la protección y conservación de los humedales. “Debe considerar un balance entre el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social de las comunidades que los habitan y su desenvolvimiento económico”, indicaron.

¿SABÍAS QUE HAY CUATRO LEYES QUE YA PROTEGEN LOS HUMEDALES?



Ejes y propuestas

Para lograrlo, y teniendo en cuenta que en el país hay 11 regiones y 15 sub regiones de humedales que brindan innumerables beneficios ecosistémicos a la sociedad, difundieron algunos ejes y propuestas:

- Medición de efectividad de leyes vigente

- Ordenamiento Territorial Integral: legislar por ecosistemas (humedales, glaciares, bosques, etc.) no es el enfoque más efectivo. -Medición de efectividad en la legislación existente: la sobreabundancia legislativa no va a generar mayor protección del recurso.

- Mas incentivos, menos castigos

“El Congreso, a través de su rol de control del Poder Ejecutivo, deber solicitar un informe para conocer el estado actual de aplicación de las leyes y evaluar el sentido de impulsar una nueva ley. Las mejores leyes son las que tienen un presupuesto, herramientas y/o recursos que permitan su real aplicación”, concluyeron.