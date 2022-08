Humo: cómo impactan las quemas de las islas en los negocios frente al Paraná

Los incendios en el Delta del Paraná tienen en vilo no solo a Rosario y la región sino a gran parte del país por tratarse de una catástrofe ambiental, con consecuencias nocivas para la población. El denso humo llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires y prendió las alarmas poniendo el tema en agenda nacional. No obstante, para quienes están de cara a las columnas de fuego la actividad diaria se ve afectada, y restringida en muchos casos, por el riesgo que implica exponerse al flagelo. Negocios y comercios ubicados en la primera línea de la costanera rosarina son testigos y según pudo saber Ecos365 se vieron obligados a tomar cartas en el asunto.

Baja visibilidad en la Ciudad de Buenos Aires por presencia de humo

“Desde el club se decidió no suspender actividades ni cerrar disciplinas, pero se nota una merma en la cantidad de socios que según su criterio decide no asistir. Con el humo, las condiciones no fueron óptimas”, detalla a Ecos365 Pablo Creolani, presidente del Club Náutico Sportivo Avellaneda.

Además, agrega que frente la preocupante situación ambiental, los 35 clubes de la costa mantendrán reuniones entre sí para debatir qué acciones pueden aportar desde su lugar. “Vamos a estar comunicando lo que salga de ahí porque queremos concientizar a toda la sociedad, generar acciones y ganar volumen. Debemos preservar la ecología, el agua y el verde de las islas”, sentencia.

Desde nuestro lugar nos ocupamos de informar a los alumnos, concientizar sobre los cambios que se dan y frente a este ambiente agreste gestionar los riesgos de navegación”, explica Fabricio Timo al frente de Aolders.

Si bien las quemas en las islas enterraríamos no son una novedad, desde el 2020 su impacto se percibe con mayor intensidad y frecuencia. La sequía y la bajante extrema del Río Paraná contribuyen a la voracidad de estos incendios intencionales. En este contexto, el cambio en la fisionomía del paisaje es inminente con graves consecuencias para el humedal y las especies que lo habitan.

“Desde nuestro lugar nos ocupamos de informar a los alumnos, concientizar sobre los cambios que se dan y frente a este ambiente agreste gestionar los riesgos de navegación”, explica a Ecos365 Fabricio Timo al frente de Aolders, un club de aventura y deportes, en referencia a las recorridas que hacen en kayak y paddle surf.

En el caso de estas actividades, la extensión del río permite esquivar las zonas comprometidas pero según Fabricio las limitaciones se dan en el disfrute y en la posibilidad de exploración. “No es lindo. Si bien no impide navegar a quien desconoce del tema hace que lo retraiga. Con la sequía hay lugares rio adentro que recorríamos que ahora tienen muy poco caudal de agua y se ve el impacto en fauna”, detalla.

Producto de la dirección del viento, en los primeros días del mes, la ciudad se vio envuelta en una enorme nube de humo donde el olor pestilente se introdujo dentro de cada casa. Estudios de la medición del aire, dieron cuenta que la concentración de PM2,5 (partículas en suspensión) eran 17 veces superior al valor guía anual de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud. Frente a ese panorama los médicos recomendaban no realizar actividad física al aire libre, utilizar barbijo y tanto las consultas médicas como los medicamentos antialérgicos no tardaron en dispararse.

“Si bien comercialmente no nos ha afectado sabemos que se ha restringido en cuanto a la gente que es más sensible a afecciones por el humo. Cuando el viento es norte o noroeste es muy desagradable para los que estamos en esta ubicación. Pero si cambia, afecta igual a otro”, explica a Ecos365 Daniel Nardone, dueño del restaurante Bajada España emplazado en España y el río, primera línea de la costanera.

No obstante, la preocupación del gastronómico va más allá de las molestias físicas y pasa por la inacción frente a la destrucción del humedal y su potencial impacto. “Nadie está midiendo la contaminación en el agua. La pesca además se ve afectada por la sequía y hay pescados que cuesta conseguir. Eso sumado a que la legislación es distinta en Santa Fe y Entre Ríos, no hay racionalidad en el uso del recurso”, cierra.