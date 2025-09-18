IRSA sale de compras: un shopping y dos nuevos malls

IRSA, la mayor compañía de desarrollos inmobiliarios de la Argentina, volvió a marcar la cancha con una jugada de alto impacto en el sector comercial y de real estate. Con una inversión total de US$150 millones, el grupo anunció la compra de un shopping emblemático en Buenos Aires y, al mismo tiempo, el lanzamiento de dos nuevos megashoppings en locaciones estratégicas, una movida que promete reconfigurar el consumo y el mapa minorista de la Ciudad.

El anuncio se conoce en un contexto complejo: la retracción del consumo interno, la presión inflacionaria y el desafío de mantener la rentabilidad en un mercado golpeado por la caída del poder adquisitivo. Sin embargo, la apuesta de IRSA busca capitalizar una visión de largo plazo: reforzar su liderazgo en el segmento premium, apostar al flujo de visitantes en zonas de alta circulación y, sobre todo, enviar una señal de confianza al mercado inmobiliario y financiero.

Los dos nuevos centros comerciales estarán ubicados en puntos neurálgicos de Buenos Aires, con foco en la mixtura entre shopping tradicional y espacios de entretenimiento, gastronomía y experiencias digitales. Se trata de un modelo híbrido que IRSA viene potenciando, en línea con las tendencias globales que buscan convertir los shoppings en polos de vida urbana más que simples lugares de compras.

La compra del shopping ya existente —considerado un ícono del consumo porteño— no solo le permite consolidar cartera, sino también reafirmar su posición como el jugador dominante del sector. En paralelo, la compañía trabaja en adaptar sus activos a la nueva dinámica de los consumidores, donde conviven el crecimiento del e-commerce con la necesidad de experiencias presenciales de alto valor agregado.

La jugada no pasa inadvertida para la competencia: mientras cadenas de retail ajustan su estrategia frente a la apertura comercial y el avance del consumo digital, IRSA apuesta por redoblar la presencialidad, confiando en que la curva del gasto repuntará con la estabilización macroeconómica.

Con este movimiento, el grupo presidido por Eduardo Elsztain no solo amplía su portafolio, sino que lanza una señal política y económica: incluso en tiempos de crisis, las grandes apuestas al consumo urbano y al real estate siguen siendo posibles en la Argentina.