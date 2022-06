Idígoras: “el G7 demostró que los países exportadores no deben restringir ventas”

En el marco del Congreso Maizar 2022, el presidente de la CIARA – CEC Gustavo Idígoras dialogó con Ecos365 sobre temáticas coyuntuales que afectan a la economía y, por ende, a los sectores productivos, fundamentalmente de sesgo exportador.

En ese sentido, analizó la cumbre del G7 y reconoció que “el mensaje fu muy contundente”, entendiendo que “los países exportadores no deben restringir ventas porque el mundo atraviesa un escenario de inseguridad alimentaria y energética”. Por eso, sobre la participación Argentina (representada por el presidente Alberto Fernández), señaló: “espero que haya puesto sobre la mesa que somos un país abastecedor y parte de la solución, no del problema porque si no lo vamos a seguir pagando con creces”.

Teniendo en cuenta las capacidades que ostenta Argentina en producción de alimentos y biocombustibles, el empresario manifestó la necesidad de contar con políticas que potencien esos aspectos “grandes y excelentes” que tiene nuestro país.

Gustavo Idígoras habló con Ecos365 en el Congreso de Maizar.

“La restricción de importaciones es muy fuerte”

Otro de los temas analizados por Idígoras con este medio fue la reciente medida adoptada por el Gobierno nacional, que contempla un endurecimiento de los controles a las importaciones. “Es muy fuerte y va a impactar en toda la economía argentina”, aseguró.

Al analizar el escenario, comentó: “la verdad que la falta de dólares hoy es el grave problema de la Argentina y está causada particularmente por la crisis energética del país, el faltante de gas y un poco de gasoil, que ha llevado a que el Gobierno se ´coma´ todos los ingresos adicionales del agro”. Y agregó: “por lo tanto, el agro liquida y el Gobierno usa todo eso para pagar los barcos de gas y de gasoil; ante esta situación, la cuenta de energía es más grande que la del agro y por lo tanto tuvieron que restringir importaciones”.

Un tema que preocupa, según contó, son los fertilizantes que constituyen un insumo básico para el sector. “Sin fertilizantes no habrá tampoco ni producción ni exportación para el comienzo del próximo año”, vaticinó. Teniendo en cuenta que al mundo hoy le faltan fertilizantes para comprar, la operatoria se hace al contado y ya no se puede financiar. Eso es un condicionamiento”, advirtió.