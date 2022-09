Importaciones: UIA se reunirá con Matías Tombolini por preocupación ante la falta de insumos

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, adelantó que la cúpula de esta entidad mantendrá un encuentro este miércoles con Matías Tombolini, secretario de Comercio Interior, para transmitirle su preocupación por el cepo a las importaciones, durante un evento por el Día de la Industria en Neuquén.

Ante la presencia del gobernador provincial, Omar Gutiérrez, el titular de la institución empresaria no precisó el horario de la reunión con Tombolini pero afirmó que el espíritu del cónclave será para evitar que consecuencias de la restricción que finalizará a fin de mes.

"Queremos que no se pare ni una fábrica" frente a esta coyuntura, puntualizó Funes de Rioja y remarcó que el sector "está muy apretado" por el cepo en cuanto a "los insumos".

"Pero nos sentaremos con el secretario (de Comercio, Matías Tombolini) con el mismo espíritu constructivo que tuvimos para integrar una Mesa de Trabajo que funcionó, de hecho estamos llegando a la primavera con problemas menores", declaró.

Posible prórroga a fin de mes

La medida impulsada por el Banco Central (BCRA) a raíz de la caída en las reservas en dólares terminará a fin de mes, pero, de acuerdo a fuentes señaladas por Ámbito, continuaría otros tres meses más pero con flexibilizaciones para algunos sectores y bienes.

Esta restricción comenzó el pasado 27 de junio, es decir, en la última semana de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. Según comunicaba la entidad de Miguel Pesce, era por un trimestre “para responder a las necesidades extraordinarias de divisas para atender la importación de energía”.

Las importaciones récord de energía llegaron a su techo en julio. Luego de ese mes, donde el Banco Central destinó el récord de u$s 2.281 millones para el rubro “combustibles y lubricantes”, en agosto se destinaron casi u$s 900 millones menos, según fuentes oficiales. Agosto cerró con importaciones de energía por debajo de u$s 1.400 millones.