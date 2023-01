Importante crecimiento de la actividad industrial frente a la prepandemia

La actividad industrial presentó un crecimiento del 4,5 por ciento respecto a 2021 y un alza del 12,1 por ciento en comparación con los niveles prepandemia. Los datos fueron adelantados por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) y destacan el fuerte alza del sector automotriz. Particularmente, el sector automotriz registró un crecimiento del 23,5% versus 2021 y tuvo el mayor nivel de producción desde 2015.

Según el índice adelantado de actividad industrial elaborado por el organismo, que toma el consumo de energía sobre la base de CAMMESA, diciembre tuvo una caída del 0,6 por ciento intermensual y 2,7 por ciento frente al mismo mes de 2021. El atenuante está dado porque ese mes tuvo un día hábil menos que el año anterior y el sector automotriz reportó tres días hábiles menos. Sin embargo, si se compara los niveles con la prepandemia la producción industrial estuvo 13,7 por ciento por arriba.

Por su parte y en base a los datos del INDEC, en noviembre la actividad industrial creció 1,4 por ciento interanual y 15,8 por ciento en comparación con el mismo mes de 2019. Así se encadena un período de diez meses de subas consecutivas en la actividad. Respecto a octubre, se expandió 0,8 por ciento sin estacionalidad y, después de los meses de junio - septiembre de este año, estuvo en los niveles de producción más altos de los últimos cinco años.

En el acumulado enero - noviembre, Argentina se posicionó como el segundo país de mayor crecimiento industrial contra la prepandemia de una muestra de 12 países. El primer lugar es ocupado por China se ubicó en primer lugar con un crecimiento del 17,4 por ciento. Argentina se posicionó en segundo lugar con una suba de 12 por ciento. Detrás estuvieron México (+3,2 por ciento), Estados Unidos (+2,1 por ciento), India (+2,6 por ciento) y Chile (+0,7 por ciento). El resto de los países de la muestra registró caídas en la comparación con 2019: Japón (-5,6 por ciento), Alemania (-5,5 por ciento), Francia (-4,7 por ciento), España (-1,1 por ciento), Brasil (-1,1 por ciento) e Italia (-0,2 por ciento).

Las exportaciones acumuladas durante el año totalizaron los 88.445 millones de dólares, el valor más alto de la historia, superando el récord previo de 2011. Crecieron 13,5 por ciento en relación a 2021 y 35,8 por ciento vs 2019. En torno a las exportaciones más asociadas a actividades industriales, las manufacturas de origen industrial totalizaron ventas al exterior por 23.060 millones de dólares (+15,8 por ciento interanual), culminando el año de mayores exportaciones desde 2013. Por otro lado, se tiene las manufacturas de origen agroindustrial, que con 33.118 millones de dólares registraron el monto exportado más alto de la historia.

El rubro que presentó un mayor crecimiento de exportaciones fue combustible y energía, con un total de ventas al exterior por 8.397 millones de dólares. En 2022 escaló un 58,9 por ciento interanual y 92 por ciento contra 2019. La suba vino dada principalmente por un aumento en los volúmenes exportados (+18,7 por ciento vs. 2021) dado que los precios también aumentaron pero en menor magnitud (+2,3 por ciento). Datos de producción del sector a noviembre, evidencian este crecimiento: de enero a noviembre, la producción de petróleo registró su máximo acumulado desde 2010 (+13,6 por ciento vs. mismo período de 2021) y la de gas el segundo máximo desde 2009 (+7,5 por ciento vs mismo periodo de 2021).

También es para valorar el alza en las exportaciones del complejo minero que alcanzaron el pico desde 2012, con un total de 3.831 millones de dólares (19 por ciento vs. 2021). El oro representó la mayor parte de lo exportado (56,3 por ciento), seguido por la plata (20,9 por ciento), el litio (18,2 por ciento), las rocas y minerales (3,4 por ciento) y el resto metalífero (1,1 por ciento). Si bien en el total de 2022, el litio ocupó el tercer lugar en la canasta exportadora, en los últimos meses de 2022, logró posicionarse en segundo lugar, llegando a superar las exportaciones de plata.

El dinamismo del sector minero se ve reflejado en los puestos de trabajo: de enero a septiembre (último mes con información disponible) se acumuló una nómina récord. Se registró un total de 37.376 puestos, lo que representó un incremento del 11 por ciento respecto a igual mes de 2021 y de 19 por ciento respecto a 2019. Así se acumulan 22 meses consecutivos de crecimiento intermensual y mantiene el mayor ritmo de generación de trabajo desde al menos 2012-2013.

En octubre de 2022, se registraron más de 82 mil trabajadores y trabajadoras adicionales respecto de diciembre de 2019 (+6,8 por ciento), según el registro del sistema de seguridad social (SIPA). Esta dinámica también estuvo presente en el empleo asalariado registrado del sector privado: con tasas de crecimiento intermensual promedio similares a las de 2011, y con 22 meses de expansión consecutivas. Esto implicó 243.300 trabajadores registrados adicionales respecto de diciembre de 2019 (+4,1 por ciento).

El crecimiento del empleo formal en las empresas fue generalizado entre sectores y provincias: con 11 de 14 sectores productivos y con 23 de las 24 provincias creando puestos de trabajo formales respecto a un año atrás.