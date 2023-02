Impuesto a las Ganancias: AFIP habilitó trámite para deducir gastos educativos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la posibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias los gastos en educación.

De los cálculos realizado por especialistas, una familia que paga una cuota mensual de $80.000 por colegio y transporte, sólo ahorra de Impuesto a las Ganancias $5.200 por mes y agota el cupo. Y una familia que envía a su hijo a un colegio público tampoco podrá deducir inglés.

¿Cuánta plata deduce el grupo familiar por gastos educativos?

La deducción de gastos de educación tiene un tope del 40% sobre el mínimo no imponible de cada período fiscal, que para 2022 es de $252.564,84 y para 2023 es de $451.683,19.

Los valores que podrá deducir el grupo familiar en concepto de gastos en educación para sus hijos son los siguientes:

La deducción por hijos lo computa el progenitor que posea la responsabilidad parental. En caso de que sea ejercida por los dos progenitores y ambos tengan ganancias imponibles, la deducción se realizará en partes iguales o uno de ellos podrá computar el 100% de ese importe. Idéntico criterio deberá utilizarse para la deducción de gasto por educación.

A modo de ejemplo si el padre y la madre de 2 hijos tienen la responsabilidad parental de los menores y ambos deducen el 50% como deducción por hijo, deberán aplicar ese mismo criterio para la deducción de gastos en educación.

Si, por ejemplo, abonan mensualmente una cuota de colegio privado y el transporte escolar provisto por la institución en $80.000 mensuales. Para el período 2023 podrán descontar lo siguiente:

1. Cuota del colegio. Se incluyen los servicios educativos prestados por establecimientos públicos y/o privados, hasta desde preescolar hasta cursos de posgrados.

2. Almuerzo y micro escolar. Se trata de los servicios de refrigerio, alojamiento y transporte siempre que sean prestados por la misma institución.

No incluye: gastos del supermercado, servicio de remis de combustibles si los padres llevan a sus hijos en autos particulares, la deducción incluye los estudios en colegios públicos y privados, la deducción incluye los estudios públicos y privados.

3. Clases particulares. Sólo estarán cubiertas por el beneficio las clases particulares sobre materias incluidas en los planes de enseñanza oficial. No incluye: clase de inglés. Sólo se deducen las de refuerzo.

4. Guarderías y jardines materno infantiles. Incluye también jardín de infantes de salas que no son obligatorias.

5. Colonias de verano y viajes por estudio.

No son deducibles del Impuesto a las Ganancias. La tablet, computadora o software educativo no es computable como gasto educativo La tablet, computadora o software educativo no es computable como gasto educativo.

6. Universidad. En el caso de hijos hasta 24 años que no tienen ingresos superiores al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, los padres pueden deducir los gastos por los estudios universitarios. Útiles escolares. Se admite la deducción de útiles escolares, guardapolvos y uniformes.

No incluye: computadoras, tablets, impresoras, pago de software educativo. Pago de algún software educativo.