Impuesto al cheque sobre criptomonedas: fintech aseguran que alentará el mercado informal

La Cámara Argentina de Fintech criticó la decisión del gobierno nacional de aplicar el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (denominado impuesto al cheque) a las operaciones de compra y venta de criptomonedas ya que podría "alentar el mercado informal, al encarecer los costos de transaccionar por medio de instituciones reguladas por organismos argentinos".

Así seó planteó a entidad que agrupa a las principales empresas fintech en el país sobre el decreto 796/2021 publicado ayer en el Boletín Oficial, que dispuso limitar las exenciones a ese gravamen que suponían los movimientos de fondos vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares.

"La noticia fue inesperada, sobre todo teniendo en cuenta el intenso trabajo en conjunto que nuestra institución y diversos organismos públicos estamos desarrollando en el marco de múltiples iniciativas regulatorias, como Transferencias 3.0, entre muchas otras", sostuvo en un comunicado la cámara.

"La norma tendrá un impacto inmediato sobre las operaciones formales, que -al ver incrementados sus costos- se volcarán al mercado informal. Así, el Estado perderá visibilidad sobre estas transacciones, que no disminuirán en cantidad ni en volumen, considerando el auge en el que se encuentran a nivel global y local", dijeron.

En la actualidad no sólo es posible comprar criptomonedas a través de exchanges o casas de cambio argentinas, sino también puede hacerse por medio de intercambios "peer to peer" (persona a persona) que operan con plataformas sin sede en el país y que no tienen la obligación de compartir información con el Banco Central, la AFIP u otros organismos públicos.

Por este motivo, las empresas advierten que esta disposición estaría promoviendo una migración hacia esos mercados, más opacos ante la trazabilidad de operaciones de este tipo.

"Además, la medida afectará la operatoria de una actividad que se encuentra en pleno desarrollo en todo el mundo y que aporta crecimiento, innovación, dinamismo, inclusión, y generación de empleo al sistema", apuntaron desde la cámara.

Y agregaron: "Tampoco resulta claro el alcance de la norma ni el momento en que se encontrará operativa: la referencia a "los términos que defina la normativa aplicable" parecería postergar ciertos detalles hacia una futura reglamentación, lo cual genera interrogantes adicionales".

Por último, reiteraron que el objetivo de las empresas que integran la cámara es seguir "trabajando junto al Gobierno mediante un diálogo que nos permita resolver los interrogantes que plantea la norma, generando así las condiciones necesarias para el desarrollo de un sector que podría representar oportunidades estratégicas para nuestro país en un futuro cercano".