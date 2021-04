Impuesto al lujo: ¿a qué autos alcanza a partir de junio?

En junio sube la base imponible del Impuesto Interno. La modificación la hará la Afip, a partir del 1 de junio, sobre la base del índice mayorista del sector (SIPM), correspondiente al trimestre enero-marzo, que arrojó un aumento del 14,03%. Este será el porcentaje en que se incrementará el monto a partir del cual los autos nuevos comenzarán a pagar esta carga fiscal, conocida como impuesto al “lujo”.

Tal como señaló Ámbito, en el mientras tanto, las automotrices y concesionarias de 0km se preparan para ajustar las listas de precios de sus vehículos al nuevo esquema tributario. Desde marzo, fecha desde la última actualización, hasta fin de mayo, los 0 km de más de $2.500.000 de valor al público tributan una alícuota del 20%, correspondiente a la primera escala de Internos.

Con la modificación prevista, serán los 0 km de un precio superior a, aproximadamente, $2.900.000 lo que los que deban tributar. En el caso de la segunda escala, que paga una alícuota del 35%, el precio al público rondará los $5.300.000. Tal como destaca el medio, este dato surge de aplicar ese 14,03% a la base imponible actual que determinará el valor mayorista. Es decir, antes del IVA y el margen de comisión de la concesionaria.

En el primer caso, pasará de $1.764.955 actual a $2.012.578, mientras que para el segundo caso irá de $3.258.379 a $3.715.529. Con la carga del 21% de IVA y un margen teórico del 15% del vendedor, el valor al público será del orden mencionado.

No hay un precio concreto ya que todo depende de cómo el fabricante o importador impute el Impuesto Interno y la resignación o no de rentabilidad que se puede hacer para que un modelo no quede alcanzado por este gravamen. En muchos casos, se recorta la comisión para evitar pagar el impuesto debido a que, por la forma de cálculo, la alícuota del 20% significa una suba de precio del 25% mientras que la del 35% hace que el valor final se ajuste en 50%. Esto implica que los modelos afectados quedan fuera del mercado.

Hoy, con el valor aproximado de $2.500.000 al público, los 0 km empiezan a pagar a partir de unos u$s25.000 a la cotización oficial o 16.300 en dólares “billete” al cambio paralelo. En el caso de la segunda escala, se ubica en u$s45.950.

En la actualidad, tal como adelantó Ámbito hace dos semanas, hay más de 30 modelos que están “topeados” en $2.500.000, desde el último ajuste de marzo. En poco más de 30 días, van a saltar de precio, en sus listas oficiales, hasta el nuevo límite. Afecta tanto a importados o nacionales. Tanto es así que, por ejemplo, Volkswagen acaba de hacer el lanzamiento industrial del modelo Taos que sufrirá la carga de este tributo cuando sea lanzado comercialmente en la primera parte del próximo semestre.