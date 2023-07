Impuestos, producción y exportaciones: la visión de los precandidatos sobre el campo

En el marco de la Expo Rural 2023, se realizó una la jornada “Compromiso con una nueva Argentina”, donde los precandidatos a presidente de la Nación expusieron sus propuestas para el campo. Expusieron Javier Milei (La Libertad Avanza), Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro País), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Sergio Massa (Unión por la Patria).

“Necesitamos una Argentina que sea mucho más fácil de vivir, más previsible para nuestras actividades. Esa previsibilidad tiene que salir de la política y se genera con confianza”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y agregó: “Si hay algo que no nos da previsibilidad son las medidas de anoche; porque se toman medidas para cierto sector que va en detrimento de otro sector, y eso no genera confianza”, y agregó: “Entendemos la necesidad del gobierno ante la negociación con el FMI, ya lo explicaran”.

Pino recomendó “aprovechar esta jornada, porque de estos candidatos saldrá el futuro presidente”. Luego, dijo: “Les voy a pedir que asumamos el compromiso como ciudadanos, como productores, de involucrarnos en la política. Tenemos que integrarnos a la política porque es ahí donde se toman las decisiones que después derraman sobre nosotros, sobre el campo y toda la Argentina”.

Por otro lado, Pino indicó que este tipo de encuentros generan compromiso: “Lo que va a pasar hoy sella un compromiso para mañana, y nosotros tenemos que hacerles cumplir los compromisos asumidos”.

Milei: “un cambio de 180°”

Milei habló de unificación cambiaría eliminar retenciones y un ajuste que va a pagar la política: “Les vengo a proponer un cambio de 180 grados”

“Consideramos que el campo argentino es el mejor campo del mundo”, dijo Javier Milei, añadiendo: “vamos a trabajar para devolverle la rentabilidad y la habitabilidad que se le ha quitado en los últimos años, chupándole la sangre directamente”.

También dijo: “Vamos camino a pensar en una unificación cambiaria y en una eliminación total de las retenciones, eso implicaría para el sector triplicar los ingresos y, en ese contexto, la tasa de crecimiento anual compuesto del sector podría pasar a niveles del orden del 15%”.

Luego, dijo: “En cinco años se podría estar más que duplicando la producción. Por lo tanto, nos parece fundamental avanzar en la unificación cambiaria y en la eliminación de las retenciones”. Además, el precandidato planteó sumar “medidas en el plano comercial que apunten a la desregulación del comercio, la eliminación de cuotas y que deje de ser una tortura conseguir financiamiento para el sector”.

Milei tildó de “inmoral” al cepo cambiario y dijo que se usarán las retenciones para cumplir con el pago de impuestos a las ganancias. “Va a haber ajuste, pero lo va a pagar la política”, remarcó.

En relación a cómo lo hará, habló de “un programa de largo plazo” de tres pasos (los llamó primera, segunda y tercera generación). Su propuesta incluye “una reforma al Estado que permita bajar el gasto público, que permita bajar impuestos, avanzar en una agenda de regulación, modificar y modernizar el sistema laboral, y eso es lo que va a hacer que siendo competitivo fiscalmente y siendo competitivo laboralmente, ir a una apertura irrestricta del comercio. Y en paralelo la reforma monetaria, que es clave para la unificación cambiaria”.

Rodríguez Larreta: “para el campo lo que es del campo”

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, planteó cinco objetivos generales para el sector agropecuario: “En primer lugar duplicar las exportaciones de todo el complejo agroalimenticio en entre 6 y 8 años de gobierno. Segundo, aumentar la producción de granos a 190 millones de toneladas y superar los 4 millones de toneladas en producción de carnes”.

Siguiendo con la enumeración de medidas, Rodríguez Larreta puntualizó que proponen “duplicar el valor agregado en origen, porque eso revaloriza las comunidades y tiene una visión muy federal, para ponerle valor agregado a las materias primas”.

También hizo hincapié en fomentar el empleo, punto sobre el cual aseguró que “la duplicación de las exportaciones nos llevaría a generar 500 mil nuevos puestos de trabajo para el sector, y a partir de eso el efecto multiplicador que tiene cada empleo directo”.

El quinto punto del programa del precandidato de Juntos por el Cambio es promocionar las AgTech, “logrando el primer unicornio argentino en este rubro”. Paralelamente, consideró que “es necesario ir bajando las retenciones a cero. En el caso de los granos debemos tener una escalera previsible que presentaremos el 10 de diciembre. Necesitamos previsibilidad y que vayan a la baja. Los derechos de exportación son un pésimo impuesto, y mucho más en un país cuyo objetivo es duplicar las exportaciones, por ahí viene el crecimiento de la Argentina”.

“Nuestra visión general es ‘para el campo lo que es del campo’. Es decir, dejar en el campo los beneficios que el mismo campo genera y terminar con esta extracción sistemática de recursos del campo para financiar la política a lo largo de todos estos años de gobierno kirchnerista”, completó Rodríguez Larreta.

Schiaretti “basta de ponerle el pie encima al campo”

Juan Schiaretti comenzó advirtiendo de la grave “degradación de las instituciones”, que endilgó “característica del kirchnerismo”, añadiendo los perjuicios de “la grieta”. El precandidato y actual gobernador de Córdoba dedicó un párrafo directamente a la producción, y empezó hablando de retenciones. “Ningún país de América, ni de Europa, ningún país de Asia tiene retenciones a exportaciones”, expresó, para remarcar “si yo soy elegido Presidente, arranco con la eliminación de las retenciones agropecuarias, y lo haremos gradualmente y la parte que quede irá a cuenta de impuestos a las ganancias”.

“Basta de ponerle el pie de encima al campo”, exclamó, para volver a reprochar al kirchnerismo porque “los recursos que son de nuestros productores se van a engrosar las arcas del Tesoro Nacional, en detrimento de las economías de las regiones productivas”.

“Si no hubiera retenciones a la exportación agropecuaria, nuestros productores pagarían el impuesto a la ganancia, y, como siempre hace el hombre y la mujer de campo, reinvierte en su explotación, reinvierte en la localidad, reinvierte siempre aquí en Argentina. Y por lo tanto eso generaría más movimiento económico”, remarcó Schiaretti.

Renegando de los economistas que niegan la posible eliminación de los derechos de exportación, Schiaretti dijo: “se pueden bajar las retenciones a las exportaciones agropecuarias hasta eliminarlas. Es cuento que no se puede bajar las retenciones a la importación”. Del mismo modo, se manifestó a favor de quitar “cualquier tipo de cepo”.

Schiaretti trajo a escena los biocombustibles, considerando “clave que se aumente el corte de los biocombustibles”, criticando lo que hace el actual gobierno nacional. “Argentina debe tener un corte mínimo de biocombustible del 20% y de ahí para arriba y que todos podamos tener cada más biocombustible”.

También refirió al documento que se presentó en la Expo Rural con las pautas para la agrobioindustria, sobre lo cual puso ejemplos de su provincia. “Nosotros trabajamos junto al campo, junto a los productores agropecuarios”, con quienes –dijo- determinan el nivel del impuesto inmobiliario rural, eliminaron los ingresos brutos y conforman, e incentivan las buenas prácticas agropecuarias a través de subsidios y de recursos que vuelven a los productores.

“Hay que sacarle el pie de encima al campo, hay que dejar que puedan producir más nuestros productores y van a ver cómo nuestro país va a salir adelante”, concluyó.

Bullrich: “sin retenciones, el campo subió”

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, volvió a marcar su visión a favor del sector agropecuario y comenzó indicando que “Argentina tiene que tener un cambio estratégico, y ese cambio estratégico significa nunca más tomar al campo con una lógica extractiva, en vez de pensar el campo como un lugar de inversión, de crecimiento de las familias, de los productores, de los chacareros, de los pueblos, Argentina ha tenido una mirada al revés. Ha tenido al campo como si fuera una vaca a la que hay que sobreordeñar para sacarle todo, y mantener una burocracia cada vez más brutal”.

La dirigente remarcó la necesidad de tener un país “con previsibilidad, con reglas claras, con simplificación, sin trámites burocráticos, con libertad para exportar”, y apuntó que se encargará de que “nunca más un burócrata de bajo nivel pueda cambiar las condiciones que nuestra Constitución. Vamos a poner por ley que nadie pueda prohibir las exportaciones en Argentina”, afirmó Bullrich, y agregó que “esa ley entra el primer día al Congreso”.

Más adelante aseguró que “vamos a desarmar el Estado burocrático, autoritario, que se ha generado, y que cree que tiene que darle órdenes al campo de lo que tiene que hacer”. Y aportó que hay 500 leyes que van a derogar: “Normativas, resoluciones, queremos un Senasa simple, porque no puede ser que se demoren ocho meses para que un producto salga del país”.

Bullrich también hizo foco en que “no queremos que haya más retenciones en Argentina. Es claro y es simple. Habrá un camino, pero ese camino lo transitaremos lo más rápido que se pueda”, y apuntó que “en otros momentos de la Argentina, sin retenciones, el campo subió y logró rápidamente sustituir con producción y con más áreas de producción, lo que se generaba con las retenciones”.

Paralelamente consideró necesario “tener una ley de protección de las inversiones, de todas las inversiones, para que haya previsibilidad y no haya cambios impositivos. Porque acá no se puede pensar más en una cosecha, la Argentina tiene que pensar en términos de largo plazo, no es la próxima cosecha, es la próxima generación, son los próximos años”.

Massa: “el campo es una de las grandes turbinas”

El ministro de Economía y precandidato, Sergio Massa, pivotó en la coyuntura incluyendo sequía, condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, y el impacto que tienen en la economía argentina. “La economía argentina en los últimos 40 años ha tenido una enorme dependencia del sector agropecuario”, al que comparó con “un barco con una única turbina” e infirió que deben agregarse la industria, la energía, la minería y otros. “Va a permitir que el barco viaje más rápido y que además el motor que hoy viene impulsando solo, tenga otros motores de acompañamiento”, dijo.

Luego, Massa destacó: “actualmente son solo seis las que las tienen, y a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional tendrá retenciones”.

Massa destacó su perfil dialoguista, aseguró que no tiene enfrentamientos dogmáticos, ni prejuicios, señalando: “Al sector agropecuario y al sector agroindustrial los considero una de las grandes turbinas de la economía argentina. Creo en el campo argentino como uno de los motores del crecimiento económico”.

En ese sentido, ‘el precandidato’ dijo: “Voy a trabajar como presidente para que ocupemos cada vez más lugar en los mercados alimentarios del mundo; para que tengamos valor agregado en nuestro campo; para aumentar el nivel de inversión, que hoy ya pusimos en marcha, en materia de conectividad rural porque el campo necesita tecnología”.

Además, se comprometió a “trabajar para seguir aumentando las inversiones en riego para enfrentar sequías; voy a trabajar al lado de ustedes como lo hice en estos once meses. Nunca dejamos de dialogar, nunca dejamos de invertir, nunca dejamos de atender a un productor en emergencia, porque entendemos que son un actor central de la economía argentina”.