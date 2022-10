"Incomprensible": molineros cruzaron fuerte al Gobierno por la extensión del Fideicomiso

Desde los inicios del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (Trigo), más conocido como Fideicomiso, la Cámara de Industriales Molineros fue crítica con la iniciativa por considerar que subsidiar a los molinos y no a los destinatarios finales de esa ayuda era un grave error conceptual que gastaría inútilmente valiosos recursos del Estado sin lograr los resultados pretendidos.

Ahora, la entidad volvió a la carga porque la Secretaría de Comercio publicó nuevos precios de la harina subsidiada a ser vendida por los molinos participantes en el Fidecomiso. El enojo pasa porque en agosto la cartera había asegurado que el subsidio se trasladaría a las panaderías a partir del 1° de octubre, ya que necesitaban un tiempo de adaptación para hacerlo.

“Llegó la fecha y nada ocurrió; ninguna autoridad ha explicado ni en privado ni público cuáles son los motivos por los que lo anunciado en agosto no se ha cumplido, a pesar de que el precio del pan no ha detenido la suba, influenciado por otros costos que lo componen”, indicaron en un comunicado. Y agregaron: “sostenemos firmemente que el FETA sólo ha causado ingentes perjuicios en la cadena comercial triguera y el pan no ha parado de subir”.

Los molineros aseguraron que la intervención del mercado de trigo a través del fideicomiso “ha vulnerado la competencia natural, creando graves distorsiones y bruscos cambios relativos, alterando también la cadena de pagos”.

Por eso, solicitaron nuevamente a las autoridades que reoriente los recursos del fideicomiso “para que lleguen a quienes realmente los necesitan, eliminando el subsidio actual a la industria molinera mediante una herramienta distorsiva e ineficaz que dilapida recursos de un Estado necesitado, sin beneficios para nadie”.