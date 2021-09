Industrias y comercios de Rosario afianzaron su recuperación en el primer semestre

La facturación privada real de la ciudad creció interanualmente un 13,9% en junio y 20,3% en el primer semestre del año según datos del informe Actividad Económica en Rosario, elaborado por la Fundación Banco Municipal.

El análisis por sectores muestra una recuperación interanual generalizada y tanto comercios como industrias registran una tasa de variación interanual positiva del 8,3% y 24,1% respectivamente, superando los niveles pre pandemia de junio de 2019. Servicios y Construcción son otros sectores que también se expandieron un 14,9% y 26,6% respectivamente, pero aún continúan por debajo de los niveles de 2019.

Según el informe, cada rubro muestra en el sexto mes del año una recuperación mensual generalizada, revirtiéndose las caídas observadas en el periodo abril-mayo coincidente con las mayores restricciones de movilidad producto de la segunda ola de contagios Covid-19.

La entidad señala que al tener en cuenta la estrecha relación entre restricciones, movilidad y actividad económica, es interesante cuantificar los efectos económicos de la cuarentena en la facturación de los sectores locales. Por ejemplo, en los meses de abril y mayo las caídas mensuales de la actividad económica atribuibles al efecto cuarentena resultaron generales en los sectores económicos locales.

En abril, la mayor contracción mensual se observó en el sector de la Construcción (-4,8%), seguido por Industria (-2,4%), Comercio (-0,9%) y Servicios privados (-0,8%). En mayo, las caídas mensuales se profundizaron en Comercio y Servicios (-3,1% y -4,2% m.m., respectivamente) producto del endurecimiento de las restricciones que afectó en gran medida al desarrollo de las actividades dentro de estos sectores. mientras que Industria y Construcción recortaron levemente sus caídas (-2,0% y -3,8%, respectivamente).





De acuerdo al informe, se observa que los efectos negativos de la cuarentena en la facturación de los sectores económicos locales en los meses de abril y junio de 2021 fueron inferiores a los registrados al inicio del confinamiento en 2020.

La implementación de protocolos sanitarios, el mayor conocimiento con respecto al virus, el avance de la campaña de vacunación y la flexibilización de las medidas de circulación coadyuvaron a reducir el costo económico de contener la segunda ola de contagios.

No obstante, desde el Banco Municipal destacan que el efecto negativo de la cuarentena puede presentar notorias diferencias entre las ramas de la actividad que no se observan a nivel sectorial. Ante la posibilidad de nuevas olas de contagios, es de esperarse que el desarrollo de la actividad económica local se sostenga y que, de registrarse contracciones, estas no superen las variaciones mensuales de septiembre de 2020 ni las de abril-mayo de 2021.