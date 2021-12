Inflación: Las empresas prevén un incremento salarial del 45% para 2022

Según un reciente informe de Mercer, empresa de consultoría en Recursos Humanos, las empresas prevén un incremento salarial anual del 45% para 2022. Las industrias que prevén otorgar mayores incrementos son: servicios financieros; packaging; High tech – servicios, software y comercio electrónico; bancos; maquinaria; logística; Fintech; energía - oil & gas; servicios; ciencias de la vida; medios y entretenimiento.

El dato se obtuvo mediante la estimación realizadas por consultoras privadas, que se aleja de la meta fijada por el Presupuesto para el año entrante, aún en discusión.

Según el relevamiento realizado por Mercer, la consultora global líder de recursos humanos, las empresas prevén otorgar un incremento del 45% en 2022 al personal fuera de convenio.

En detalle, cuáles son las industrias que prevén otorgar mayores incrementos

1. Servicios financieros (51,4%)

2. Packaging (49%)

3. High tech – servicios, software y comercio electrónico (47,5%)

4. Bancos (47,5%)

5. Maquinaria (47,5%)

6. Logística (47%)

7. Fintech (46,85%)

8. Energía - oil & gas (46%); servicios (46%)

9. Ciencias de la vida (45,6) y,

10. Medios y entretenimiento (45,2%)

Por su parte, las que darán los menores incrementos son Ciencias de la vida – Biotecnología (40%) y Química (42,7%). "El porcentaje de incremento para el año próximo subió casi 2% de nuestro último relevamiento, esto se debe a que más compañías han fijado su presupuesto y a que éste, se ha alineado con las expectativas inflacionarias para el año próximo. De cualquier manera, este porcentaje, tal como sucede en los últimos años, se irá revisando para ajustarlo a lo que suceda realmente con las condiciones macroeconómicas del país”, expresó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

Los bonos especiales

En relación al Bono a pagar en 2022 por performance 2021, la encuesta relevó cómo estiman las empresas que será el pago respecto al target. El 61% respondió que se pagará en target; el 21% indicó que se pagará por encima del target; el 10% señaló que se pagará por debajo del target; el 7% respondió que no cuentan con política de pago de bono en la empresa y el 1% expresó que no se pagará por no haber alcanzado los resultados / desempeño mínimos.

“Las perspectivas de pago del bono son muy diferentes respecto a lo que sucedió este año por la performance del año pasado. El porcentaje de compañías que este año pagará en target, incluso aquellas que pagarán por encima se ha incrementado. Del mismo modo, se ha reducido mucho el porcentaje de compañías que no pagarán bono por no haber alcanzado el resultado mínimo para hacerlo”, agregó la experta de Mercer.