Ingresó a la legislatura provincial un proyecto para derogar la adhesión a la Ley de ART

El martes 24 de mayo se presentó en la Legislatura de Santa Fe un proyecto de ley para derogar la adhesión a la Ley de ARTs. El proyecto, comandado por la diputada provincial por el partido Justicialista, Matilde Bruera, lleva la firma de 6 diputados provinciales; y fue anunciado ayer en un acto realizado en el Sindicato de Aceiteros, con la presencia de trabajadores y abogados.

El mismo ingresó por sistema a la Legislatura y el próximo jueves 2 de junio entrará a sesión para recibir la adhesión de otros diputados que no pudieron firmarlo el día martes, antes de que sea remitido a la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Baja, donde comenzará a debatirse.

Ya cuenta con el apoyo de los disputados Paola Bravo, Carlos Del Frade, Lucila De Ponti, Agustina Donnet, Rubén Giustiniani y, según destacó la propia Bruera, tienen prometido el acompañamiento de los diputados Dámaris Pacchiotti y Fabián Palo Oliver.

Según consta en el proyecto: “a un año de vigencia no se mejoró la prevención de accidentes y enfermedades, y por lo tanto ha aumentado la cantidad que sufren en la realidad las personas que trabajan, con el agravante que hoy les resulta más difícil acceder a una reparación debido al paso obligatorio por las Comisiones Médicas de la SRT”.

En diálogo con Ecos365, Bruera señaló que, previo a presentar el proyecto, mantuvo reuniones con diferentes gremios y con la Asociacion de Abogados Laboralistas, quienes le informaron de los sucesos que ocurren desde que la Ley comenzó a estar activa. "Presentamos un proyecto que propone su derogacion y que las comisiones médicas sea optativas en vez de obligatorias, que cada quien pueda decidir si pasar por ellas o no”, enfatizó la diputada.

Según sostuvo, la derogación de la adhesión es un paso más en la lucha por cambiar el sistema de riesgos del trabajo vigente de forma total. En este sentido, indicó que el actual prioriza las ganancias de las ART como compañías de seguro por sobre la salud y la vida de los trabajadores, al excluir más del 95% de las enfermedades profesionales, “que son cubiertas en forma insuficiente por el sistema público de salud y por las obras sociales”.

Vale destacar que fue a principio de mayo pasado que entró en vigencia la Ley 14.003/20, Ley de Adhesión a la Ley 27.348/17 conocida como Ley de ART. La misma obtuvo unanimidad en la cámara de senadores y el apoyo de los sectores del radicalismo y Juntos por el Cambio en Diputados, aunque Santa Fe demoró durante largo tiempo su adhesión una fuerte disputa con los principales gremios a nivel provincial.

“Los resultados son nefastos, se rechazan el 98% de las enfermedades laborales y las personas están impedidas de acceder a un tribunal, mientras que las comisones médicas no dan turno, no atienden. Las supuestas funciones de la Secretaria de Riesgos de Trabajo de prevenir accidentes laborales no se cumplen y además, no se pagan los eventos sufridos, los tienen que pagar las obras sociales de los sindicatos”, señaló Bruera.

Entre sus puntos, la actual normativa establece al trabajador el paso obligado por las comisiones médicas (CCMM), como instancia previa, excluyente y obligatoria para solicitar las prestaciones de la ley de riesgos del trabajo u homologar acuerdos con las ART. Este fue un punto de gran disputa al pasar a ser los médicos y no los jueces los que "sentencian" sobre la pertinencia o no de un reclamo.

A su vez, el ingeniero Juan Ramb, explicó que si la persona no está de acuerdo con lo que determina la CCMM e inicia una acción judicial, la ley interpone un efecto suspensivo de la prestación. Esto implica que hasta que no termina el proceso judicial no puede recibir ninguna compensación, por más que la enfermedad avance o su salud empeore están obligados a completarlo.

“Las comisiones médicas son empleadas de las ARTS. No las reconocen porque la intención es no pagarlas, la estrategia, como la de cualquier aseguradora, es justamente afiliar a mucha gente y no pagar. Están solo para cobrar una alicuota, es un negocio sin costos y eso perjudica a los trabajadores”, opinó la diputada.