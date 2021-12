Inmobiliarias advierten: "Si vuelve la presencialidad de universitarios faltarán departamentos en alquiler"

Si en 2018 se tardaba en promedio 90 días en encontrar inquilino para un departamento en Rosario, actualmente la cifra bajó a 15 días. Y ni que hablar si la unidad es de dos dormitorios y está en el centro, es decir, si presenta características de las que prácticamente es imposible encontrar en la actualidad. En este contexto de alta demanda y muy baja oferta, inmobiliarias temen que un regreso a la presencialidad plena en las universidades en 2022 meta todavía más presión a un mercado colapsado.

“Con el tema alquileres seguimos con escasa oferta y altísima demanda, realidad que se agravó mucho porque crecieron los propietarios que sacaron el inmueble de alquiler y lo pusieron a la venta”, indicó Andrés Gariboldi, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR), y añadió que se da la paradoja que el mercado de compraventa hace rato que no se mueve. “Sólo se dan algunas operaciones de consumidores finales”, apuntó.

Respecto a este último, admitió que los valores bajaron entre un 25% y un 30% desde 2020, pero ya parecen haber encontrado un piso, más allá de que no surjan interesados. “Ya no está presente el factor necesidad de vender, y los que quedaron con la propiedad no van a resignar precio, sino que esperarán una reactivación en 2022”, manifestó en diálogo con Ecos365.

Aquellas propiedades que corren con ventaja son las que cuentan con espacios verdes, y que en buena medida se ubican en las afueras de Rosario. No obstante reconoció que permanece algo de la demanda para la compra de unidades céntricas, o cercanas a las universidades. En este sentido, advirtió sobre el impacto que podría causar en el mercado locativo un regreso a la presencialidad plena de los universitarios.

“En 2021 la demanda de departamentos para alquiler fue alta, pese a que muchos estudiantes se quedaron en sus pueblos. Pero si vuelven todos el año que viene habrá todavía más inconvenientes en la oferta”, sostuvo. Y está claro que si eso se produce, la variable de ajuste será el precio, que en la actualidad no le cierra a nadie.

“Hoy un departamento de un dormitorio vale 60 mil dólares, o sea 12 millones de pesos. Al dueño le pagan $25 mil por mes y tiene que abonar una serie de impuestos, por lo que le terminan quedando $16 mil, una cifra muy baja para la inversión que hizo”, analizó en referente inmobiliario José Ellena, y agregó que a su vez, los $25 mil mensuales constituyen un valor elevado para el inquilino.

De ahí que hoy sean pocos los que quieran invertir en inmuebles. “Venimos de años malos: el 2019 fue difícil, el 2020 también, hoy estamos un poco mejor que hace un año pero seguimos con perspectivas malas. Dependemos de que se estabilice la Ley de Alquileres y de que alguna vez aparezca el crédito hipotecario”, cerró.