Instagram está trabajando en etiquetas para contenido generado por IA

Instagram parece estar trabajando en nuevos avisos que identificarían cuándo la IA ha desempeñado un papel en la creación de contenido en su plataforma.

El investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi, que frecuentemente descubre nuevas funciones de Instagram antes de que se anuncien o lancen oficialmente, publicó una captura de pantalla de una página en la aplicación de Instagram que dice "el creador o Meta dijo que este contenido fue creado o editado con IA". El aviso específico señala que en este caso es una imagen que ha sido "generada por Meta AI", antes de dar una breve descripción de qué es la IA generativa y cómo identificar publicaciones que usan IA.

El descubrimiento se produce poco después de que Meta, junto con otros actores importantes de la IA, incluidos Google, Microsoft y OpenAI, se comprometiera con la Casa Blanca en torno al desarrollo responsable de la IA. Además de invertir en investigación sobre ciberseguridad y discriminación, uno de los compromisos incluía el desarrollo de un sistema de marcas de agua para informar a los usuarios cuando el contenido es generado por IA.

No está claro exactamente qué tan automatizado será el sistema de etiquetado de Instagram y en qué medida dependerá de que los usuarios revelen cuándo se ha utilizado IA para crear o editar una imagen. Sin embargo, el hecho de que el aviso contenga las palabras "Meta dijo" sugiere que, al menos en algunos casos, la empresa de tecnología aplicará el aviso de manera proactiva, en lugar de confiar en la honestidad de los propios usuarios. Un portavoz de Meta se negó a comentar con Engadget sobre el aviso y la compañía no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Verge .

Aunque todavía está en su infancia, ya hemos tenido una idea de cómo podría verse la información errónea generada por IA cuando una foto del Papa con una chaqueta hinchada y amplia se volvió viral en las redes sociales a principios de este año. En este caso, la imagen relativamente inofensiva finalmente fue desacreditada, pero se vio como una advertencia de que ahora existen herramientas simples para difundir información errónea peligrosa si se aplica a imágenes de satélite y fotografías políticas .

Meta ha abierto recientemente su modelo de lenguaje grande LLaMA 2 , pero aún no ha lanzado ampliamente funciones de IA generativa orientadas al consumidor para sus productos como Instagram. Sin embargo, tenemos un par de pistas sobre los tipos de características que está desarrollando. En una reunión general en junio, el director ejecutivo Mark Zuckerberg dijo que Meta estaba desarrollando funciones como el uso de mensajes de texto para modificar fotos para las Historias de Instagram, informó Axios , y el investigador de aplicaciones Paluzzi también ha detectado signos de una función de "pincel de IA" para Instagram que podría “agregar o reemplazar partes específicas” de las imágenes. El Financial Times informó recientemente que Meta podría integrar una función de 'personas' de chatbot de IA en sus productos el próximo mes.

Más allá de Meta, Google ya ha anunciado una nueva herramienta que debería facilitar a los usuarios determinar si una imagen ha sido generada por IA. Su función "Acerca de esta imagen" se lanzará este verano y está diseñada para resaltar el primer lugar donde el gigante de las búsquedas indexó una imagen, proporcionando pistas vitales sobre sus orígenes.