Instagram estaría probando un chatbot de Inteligencia Artificial

Meta podría ser la última empresa en probar el potencial social de los chatbots de IA. Una captura de pantalla compartida por el filtrador Alessandro Paluzzi en Twitter muestra lo que parece ser una pantalla de introducción para la nueva función de Instagram. Dice que los chatbots podrán responder preguntas, dar consejos y ayudar a los usuarios a escribir mensajes. También dice que los usuarios podrán elegir entre "30 personalidades de IA y encontrar la que más les guste".

Meta no ha anunciado ningún plan formal para tal característica, pero los chatbots encajarían en declaraciones anteriores sobre las ambiciones de IA de la compañía. En febrero , el CEO Mark Zuckerberg dijo que Meta estaba “desarrollando personajes de IA que pueden ayudar a las personas de diversas maneras” y que la compañía estaba explorando cómo hacer que dichos bots fueran accesibles a través de conversaciones de texto “como el chat en WhatsApp y Messenger”.

Otras empresas también han visto el potencial de los chatbots como una característica social atractiva. Snapchat lanzó su propio chatbot "My AI" (impulsado por ChatGPT de OpenAI) en febrero . Y sitios como Character.ai han alcanzado una popularidad significativa al permitir que los usuarios entrenen y hablen con chatbots basados en personajes ficticios populares. Incluso los bots que no están destinados a la participación social se han adoptado para este propósito. Cuando Microsoft lanzó su chatbot Bing a principios de este año, muchos usuarios quedaron sorprendidos, perturbados y encantados en igual medida por el extraño patrón conversacional del bot.

Sin embargo, la dificultad para las empresas es crear un bot que sea atractivo y divertido para hablar, pero que no cruce la línea hacia interacciones ofensivas o peligrosas. Por ejemplo, no mucho después de que Snap lanzara su bot "My AI", comenzó a ofrecer consejos inquietantes a los usuarios, incluido alentar a una persona que fingía tener 13 años a tener relaciones sexuales con su "novio" de 31 años. En marzo, un hombre belga murió por suicidio, y su viuda afirmó que un chatbot con el que había estado hablando regularmente lo había animado a suicidarse .

No está claro si Meta realmente tiene la intención de lanzar tales bots en Instagram o qué pasos de seguridad puede tomar. Nos comunicamos con la compañía para hacer comentarios y se negaron. El filtrador de la captura de pantalla anterior, Paluzzi, tiene un historial confiable para detectar las próximas funciones de la aplicación, incluido un clon de BeReal Instagram y una función de coautor en Twitter .