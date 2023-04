Instagram ha comenzado a poner anuncios en los resultados de búsqueda

Están llegando más anuncios a Instagram, y esta vez, están invadiendo los resultados de búsqueda de la plataforma. En una publicación en su blog , Instagram dice que ha comenzado a permitir que las empresas coloquen anuncios en el feed que aparece cuando toca una publicación en los resultados de búsqueda de Instagram. El cambio es solo una prueba por ahora, pero Instagram planea lanzar la nueva ubicación a nivel mundial "en los próximos meses".

Si bien la publicación de Instagram establece vagamente que los anuncios "llegarán a las personas que buscan activamente negocios, productos y contenido", la portavoz de la compañía, Shenny Barboza, confirmó a The Verge que "los anuncios aparecerán para los términos de búsqueda que se encuentran dentro de nuestra comunidad y las pautas de recomendación ". Eso significa que potencialmente podríamos ver anuncios en todas las búsquedas que cumplan con esos criterios.

Además de los anuncios en los resultados de búsqueda, Instagram también está implementando algo llamado "anuncios de recordatorio", que parecen menos molestos de lo que parecen. Envían notificaciones automáticas para recordarle un próximo evento o una fecha importante, pero, afortunadamente, solo si opta por recibirlas. El ejemplo que muestra Instagram tiene una opción "Recuérdame" incrustada en un anuncio para el estreno de la temporada de un programa de televisión. Al tocar esa opción, puede optar por recibir un recordatorio, que se produce un día antes del evento, 15 minutos antes y a la hora de inicio.

Instagram solo ha estado agregando más y más anuncios a lo largo de los años, que ahora llenan la página Explorar de la plataforma , los feeds de Exploración, los Reels , las Historias e incluso los perfiles de usuario. No puedo decir que me sorprenda que Instagram también los lleve a los feeds de resultados de búsqueda, pero lamentaré la pérdida de otra parte de la plataforma donde los anuncios no interrumpen mi desplazamiento.