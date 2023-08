Inteligencia artificial: cómo se puede agregar valor a los profesionales de las ciencias económicas

Como viene ocurriendo en todos los ámbitos académicos, profesionales y laborales, el desembarco de la inteligencia artificial plantea desafíos, temores y cambios, en muchos casos, profundos en los procesos de producción y las ciencias económicas no son la excepción. Hace diez años se estimaba que el 94% de las actividades que realizan los contadores eran reemplazables, finalmente no ocurrió en ese porcentaje pero sí hay una mayor digitalización, se produjeron reformas en los procesos de los estudios contables y que se están acelerando todo esto con la IA.

En la mesa redonda sobre "La profesión en la era de la inteligencia artificial", el filósofo Tomás Balmaceda, el tributarista Bernardo Arias y el ingeniero en sistemas, Guillermo Leale, recorrieron el escenario actual y algunos de los caminos por los que podrían transitar los contadores de la mano con estas nuevas tecnologías y herramientas.

La charla se realizó en el marco de las 21° Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y Agropecuarias del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario y que tiene a la IA como uno de los ejes centrales del encuentro.

Arias planteó claramente que, como ocurre con otras profesiones, la clave del contador estará siempre en el agregado de valor del trabajo humano, dejando a la inteligencia artificial -como viene sucediendo con otras tecnologías en las últimas décadas- para las tareas repetitivas y rutinarias.

El docente de UBA y de San Andrés expuso, como ejemplo, un caso de diseñadores gráficos de videojuegos. Contó que cuando apareció la IA parecía que estos profesionales iban a ser reemplazados totalmente. Pero no fue así. Al tiempo, y si bien en menor medida, fueron vueltos a buscar porque las compañías necesitaban desarrollar de manera diferente los gráficos que comenzaban a repetirse cuando buscaban armarlo de nuevo con inteligencia artificial. "Por si a la denominada inteligencia artificial no se la retroalimenta nueva información no crea valor", señaló.

Y en el caso de los contadores en la Argentina tienen algunas barreras adicionales para avanzar más con herramientas como la IA porque, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos provinciales, municipales y comunales, no tienen publicado los impuestos y tributos en sus web, reconoció Arias.

En este sentido, una de las conclusiones de la charla que se debe reconocer "en el contador público una mirada intuitiva, la capacidad para identificar las necesidades más allá de lo dicho, el juicio ético y la capacidad de toma de decisiones estratégicas, todas ellas irreemplazables por la Inteligencia Artificial".

El planteó de la mesa fue que se debe entender a la inteligencia artificial actual no como un fenómeno contemporáneo, sino como una construcción, y que se trata, en general, de "un conjunto de tecnologías capaces de procesar una gran cantidad de información, interpretarla y generar nueva, pudiendo aprender. La capacidad de asombro es el elemento común a todas ellas".

Más allá de que la inteligencia artificial siempre existió, Tomás sostiene que en este último tiempo, reapareció con una característica particular y que tiene que ver con la capacidad creativa de esta herramienta.

Otros de los puntos que se tocó en relación a la IA es la privacidad, sobre la que existe un cambio en la percepción de los seres humanos, que hoy nos lleva a suministrar una mayor cantidad de datos personales. "Se va a terminar naturalizando", consideró Leale, quien apuntó que cada vez estos programas ofrecen herramientas para customizar el resultado que arrojan.

Leale se mostró convencido que se debe ir hacia una integración de la inteligencia artificial al trabajo profesional, ya que se puede transofrmar una ventaja competitiva y generar mayor valor agregado de cara a los clientes.