Intento de golpe en Brasil y default selectivo: ¿frenarán el rally de los activos argentinos?

El tumulto político y social que se desató en Brasil este fin de semana, luego de que seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro invadieran algunos de los principales edificios gubernamentales del país, podría tener un impacto acotado sobre los activos argentinos de renta fija y variable, que hace algunas semanas operan con recorrido alcista.

El S&P Merval subió 27,5% en los últimos 30 días, mientras que los bonos soberanos en dólares también estuvieron de racha, con un riesgo país que no para de caer desde octubre (-758 puntos básicos desde el 17/10).

Según un artículo de Bloomberg en Linea, los sucesos en el principal socio comercial argentino no serán el único factor que deberá digerir el mercado esta semana, teniendo en cuenta la decisión de S&P Global Ratings de rebajarla calificación crediticia de Argentina en moneda local de forma temporal. Aunque este default selectivo duró tan solo 24 horas hábiles –la calificadora volvió a subir al país a CCC- y C este lunes– no dejó de generar cierta cautela en el mercado local.

¿Por qué vienen subiendo los activos argentinos?

La decisión de S&P Global Ratings se dio en un contexto en el que los activos argentinos atraviesan por un rally, ante una “disociación cada vez mas grande entre bonos y equity, pero en especial las acciones de los bancos”, según el head de research de Bull Market Brokers, Mauro Mazza.

“Acá en Bull Market seguimos de cerca la relación entre el riesgo país y el Merval en dólares, y vemos en torno a un 20% de sobrevaluación del equity: o los bonos en dólares suben fuerte o el equity comenzará lentamente a desinflarse”, agregó.

Por su parte, Darío Epstein, director de Research for Traders, consideró que “los mercados afuera están posicionándose ante la expectativa anticipada de un cambio de Gobierno este año, pero más allá de eso, si se miran los volúmenes de compra de ADRs, son volúmenes que se explican solo con fondos de afuera comprando, no de Argentina, algo que no pasaba”.

“Lo mismo pasa con los bonos. La expectativa sería que continúe esta tendencia, mientras se mantenga la expectativa de un cambio de Gobierno”, afirmó.

Activos argentinos, desacoplados

Para José Dapena, director del departamento de finanzas UCEMA, “lo sucedido en Brasil no debería tener demasiado impacto en los activos argentinos porque, para los inversores institucionales y, por la categorización de ambos mercados, son opciones diferentes y no necesariamente sustitutas”.

“El mercado argentino tiene una categoría que no lo hace atrayente para los inversores, solo para casos especulativos, que no representan la mayoría, tanto en acciones como en bonos”, manifestó.

En ese sentido, remarcó: “De hecho, estaba bastante desacoplado de los mercados emergentes”. “La incipiente suba que se manifiesta es, en realidad, una adecuación de expectativas frente a un posible cambio de escenario, frente a ciertas medidas paliativas macro que se han tomado, y frente a la poca variedad de oferta de instrumentos que escapen a la órbita del soberano argentino, más teniendo en cuenta que venían de valores en el subsuelo”, puntualizó.

“Si bien lo sucedido en Brasil puede afectar el tipo de cambio, y, por lo tanto, poner presiones sobre el peso argentino, no genera demasiado impacto en los precios de los activos locales porque están bastante desacoplados”, argumentó.

Argentina en default selectivo por 24 horas

S&P Global Ratings comunicó el viernes que rebajó la calificación crediticia de Argentina en moneda local a “Default Selectivo” desde CCC-, tras el canje de deuda en pesos que llevó a cabo el Gobierno la semana pasada. La operación voluntaria de conversión fue definida como “dificultosa”, o distressed, en inglés, debido a la probabilidad de un default convencional, según informó Bloomberg News.

Ante ese panorama, Pablo Repetto, jefe de research en Aurum Valores, resaltó que la decisión “debería generar algún tipo de cautela en la posición de activos argentinos de corto plazo en pesos”.

Ya se veía estresada la deuda en pesos antes de esa acción por lo que podría sumar más presión”, pronosticó el economista.

¿Más presión devaluatoria para el Banco Central?

Lo sucedido en Brasil “puede tener algún efecto, si elreal se devalúa mucho y la situación se torna altamente conflictiva”, consideró Repetto.

“La devaluación del real deterioraría el tipo de cambio real argentino y podría poner más presión sobre el Banco Central”, advirtió y, por ello, analizó que “habrá que seguir con suma atención los acontecimientos, pero por ahora parecería no tener efectos o un efecto muy limitado”.

Por su parte, Gustavo Neffa, director de Research for Traders, indicó: “Argentina viene con un incremento de precios fenomenal en los últimos seis meses, lo cual se aceleró en diciembre y primeros días de enero”. Ante los disturbios y el riesgo de inestabilidad política de Brasil, el analista indicó que “no tuvo el impacto que muchos hubiesen temido”.

“Es limitado el impacto y, claramente, se mueve por fundamentos. A medida que el real se devalúa, mejor para las empresas exportadoras”, señaló y afirmó: “Esperamos más bajas”.

“Argentina va a estar impactada por el lado comercial porque un real que se devalúa, pone más complicaciones en el comercio bilateral, que ya es deficitario”, explicó. Si bien confió en que “rápidamente Brasil va a volver a su cauce normal y Lula va a arrancar con la gestión”, apuntó: “Brasil, institucionalmente, ha retrocedido un casillero”.

“Veo un impacto limitado a corto plazo para Argentina. El tipo de cambio nuestro, quizás, tenga que acompañar esto, con lo cual puede que se acelere la devaluación”, indicó Neffa.