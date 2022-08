Intervenciones y exportaciones, los temas que la Mesa de Enlace le planteó a Sergio Massa

Finalmente se concretó la primera reunión entre Sergio Massa y la Mesa de Enlace. El encuentro se realizó en el partido de Escobar (y no en el partido de Gral. Las Heras como había trascendido ayer) y también contó con la participación del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

Luego del cónclave, se conocieron declaraciones de algunos dirigentes ruralistas. El presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó: “planteamos los problemas que estamos viviendo los productores”.

En ese sentido, comentó: “hablamos de la necesidad de la liberación de las exportaciones de carne, de los intervencionismos en los mercados de trigo y maíz, entre otros temas”. Y agregó: “también de las reglas que se van a establecer hacia adelante para encarar la próxima siembra”.

Por su parte, el máximo referente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, remarcó que el sector necesita que “desafecten la parte impositiva y la dualidad cambiaria”.

En tanto, desde Coninagro solicitaron un “cambio de rumbo” y ahora aguardan alguna señal en esa dirección porque de lo contrario, la reunión no tendría sentido. “Si no tenemos la posibilidad de pensar que este país va a cambiar no hay sentido de nada. Tiene que ser lo más rápido posible porque la gente está en una situación crítica y hay que mostrar hechos. El gobierno tiene que tomar medidas que generen confianza de forma urgente”, indicó Elbio Laucirica.