Inversiones extranjeras impulsan la transformación de casinos en Sudamérica

El negocio de las apuestas online y los casinos digitales vive una transformación en Sudamérica. El ingreso de capitales extranjeros, sumado a nuevas regulaciones, impulsa un mercado que promete multiplicar sus ingresos en los próximos años.

Proyecciones privadas estiman que la facturación regional de casino online pasará de 2.500 millones de dólares en 2024 a más de 12.000 millones en 2028. La clave está en la llegada de grandes grupos europeos y norteamericanos, que buscan expandirse en países con marcos legales más claros.

Crecimiento regional

Brasil concentra gran parte de este movimiento. El Ministerio de Hacienda informó que 66 empresas completaron la solicitud de licencia en 2024. Pero solo 14 lograron la autorización definitiva para 2025, entre ellas Betano, Estrela Bet y KTO casino.

La normativa obliga a operar bajo el dominio .bet.br, aplicar sistemas de reconocimiento facial y garantizar transacciones bancarias verificadas. El objetivo oficial es ordenar el mercado y reducir la actividad de sitios ilegales.

Colombia ya muestra el impacto de una regulación estable: más de 20 operadores licenciados generan ingresos anuales por encima de los 1.000 millones de dólares destinados a salud pública. En Perú y México se prepara un proceso similar, mientras que en Argentina el Congreso aprobó restricciones a la publicidad del sector.

Analistas marcan que lo que ocurre en Brasil arrastra inversiones hacia toda Sudamérica y acelera la profesionalización del rubro.

El crecimiento del iGaming está estrechamente ligado a la confianza que los usuarios depositan en los métodos de pago. En Brasil, los datos de KTO Casino muestran que Pix —el sistema de transferencias instantáneas desarrollado por el Banco Central y adoptado masivamente por su rapidez y seguridad— se consolidó como la opción preferida, incluso antes de la prohibición de otros medios de pago. Este nivel de confianza no solo impulsa la estabilidad del mercado, sino que también fortalece la lucha contra operadores no autorizados, al ofrecer a los jugadores un entorno de transacciones seguras y transparentes.

El avance trae oportunidades y costos. En junio de 2025, el gobierno brasileño elevó el impuesto sobre los ingresos brutos de casinos del 12% al 18%, con vigencia desde octubre. También fijó una licencia de 30 millones de reales por cinco años. En paralelo, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones bloqueó más de 5.000 sitios no autorizados en un año.

Aun así, la recaudación crece. El Tesoro brasileño espera sumar más de 300 millones de dólares anuales a partir de 2026. En Colombia, las contribuciones del sector a la salud pública superaron los 2.000 millones en 2024.