JP Morgan advierte: las elecciones del domingo pueden elevar la volatilidad bursátil

El último informe del equipo de estrategia en equity de J.P. Morgan (dirigido al inversor institucional) sitúa a las elecciones del domingo —en las que se renovará parte del Congreso argentino— como un evento decisivo para las perspectivas de los mercados locales.

Aunque no se encuentra públicamente el documento completo fechado al 22 de octubre de 2025, análisis públicos de J.P. Morgan señalan que una buena performance del gobierno actual fortalece el despliegue de reformas económicas, mientras que un revés político incrementaría la incertidumbre.

¿Por qué las elecciones importan tanto para los mercados?

El punto central es la gobernabilidad y continuidad del plan económico. Según el análisis del think tank, citado por J.P. Morgan, la hipótesis política (“erosión del capital político del gobierno”) se ubica como uno de los tres grandes factores de estancamiento en Argentina.

Si los resultados electorales indican una pérdida de impulso para el gobierno, los mercados podrían interpretar que las reformas estructurales (reducción del déficit, control de inflación, liberalización del comercio) pierden vigor, lo cual impactaría negativamente en los activos argentinos.

Impacto sobre acciones y sectores

En su análisis previo, J.P. Morgan había señalado que los mercados argentinos podían ofrecer retornos superiores al 20 % ese año, si las reformas avanzaban y las elecciones no generaban sorpresas negativas. Ahora, el informe de octubre enfatiza que:

Las acciones financieras y el sector energía/petróleo se ubican entre los sectores más favorecidos ante una continuidad de reformas pro-mercado.

Un escenario adverso, en cambio, podría provocar salidas de capital extranjero, depreciación del peso argentino y caída del índice bursátil local, lo cual afectaría con especial virulencia a empresas altamente endeudadas o dependientes de insumos importados.

Asimismo, la posibilidad de una mayor intervención estatal o cambios en la agenda regulatoria genera que los analistas de J.P. Morgan recomienden precaución técnica —por ejemplo, establecer “take-profit” sobre posiciones existentes— a la espera del resultado electoral y del nivel de gobernabilidad que surja. Este enfoque ya se había señalado en su informe de junio: “Taking a breather” para Argentina.

Escenarios de mercado según el resultado electoral

* Resultado favorable al gobierno actual: alineación más clara de las reformas, mayor certeza para inversores extranjeros, caída del riesgo país. Esto impulsaría a los sectores financiero, energético y exportador, con probabilidad de apreciación de acciones y recuperación del peso.

* Resultado desfavorable o incierto: aumento del riesgo de gobernabilidad, posible reversión parcial de reformas o titulares menos “mercado-friendly”. Los flujos de capital podrían reducirse, el tipo de cambio volatilizarse y las empresas con alta exposición externa quedarían más vulnerables.

En cualquier caso, J.P. Morgan subraya que no es solo el resultado lo que importa, sino el contexto político-económico posterior: capacidad del gobierno para negociar, gobernabilidad con el Congreso, claridad de señales para inversores.