Jeff Bezos tiene una teoría de por qué Elon Musk compró Twitter e involucra a China

Elon Musk viene de comprar Twitter por la enorme suma de u$s 44 mil millones (el equivalente a la deuda de la Argentina con el FMI) y ello generó diversas reacciones en todo el mundo, entre ellas, la de otro magnate, Jeff Bezos, quien planteó en esa red social si dicha adquisición no generará "influencia" de China.

Sucede que Twitter está actualmente bloqueado en China, al igual que Instagram, Facebook y Youtube, pero Musk tiene en ese país varias empresas consideradas clave, lo que haría suponer la posibilidad de una apertura para esa plataforma en la potencia asiática.

El caso Tesla

El CEO de Tesla estableció una fábrica en Shanghái en 2018 y la empresa depende en gran medida de las empresas chinas para suministrar los materiales que se utilizan en sus baterías.

Musk se autodenomina "absolutista de la libertad de expresión" y ha criticado la política de moderación de contenidos de Twitter, que incluso dejó afuera al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los activistas políticos esperan que la propiedad de Musk en Twitter suponga una menor moderación y la reincorporación de personas vetadas, incluido el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Pero, al respecto, Bezos preguntó: “¿El Gobierno chino acaba de ganar un poco de influencia sobre la plaza pública?”, luego de que difundiera que China era el segundo mercado de Tesla, desde 2021.

“Mi propia respuesta a esta pregunta es probablemente no. El resultado más probable en este sentido es la complejidad en China para Tesla, en lugar de la censura en Twitter. Pero ya veremos. Musk es extremadamente bueno en la navegación de este tipo de complejidad”, continuó Bezos.

Las palabras de Musk

Ayer, el propio Musk, apenas concretada la compra de TW, tuiteó: "I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means (Espero que incluso mis peores críticos sigan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión).

El magnate, dueño de Tesla y de XSpace, entre otras compañías, había anunciado su intención de que Twitter tenga un "botón de edición", que permita reescribir los tuits, en el contexto de la "libertad" que pretende imprimirle a esa red social, la más controvertida de las que existen.