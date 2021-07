Jornada alcista con ganancias para la soja, el maíz y el trigo

Luego de una buena jornada en el Mercado de Chicago, la soja finaliza con un alza de más de US $8 llegando a los US $530, el maíz subió casi un 3% y quedó en US $225 y en cuanto al trigo con una leve suba alcanzó los US $227. Los futuros agropecuarios de Matba Rofex subieron a US $339.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) explican que la soja rebota en la jornada del martes y culmina la rueda con ganancias impulsada por los pronósticos de clima seco y más caluroso a lo habitual en algunas regiones del medio-oeste norteamericano para los próximos diez días, lo cual genera preocupaciones sobre el cultivo que se encuentra próximo a ingresar a una etapa crítica para la determinación de los rindes.

Ayer la oleaginosa cayó frente a la tendencia negativa de los mercados por el temor a rebrotes de Covid ligados a la variante Delta, que impactó sobre el petróleo. A su vez, el mercado sigue de cerca que las importaciones chinas de soja proveniente de Brasil en el mes de junio totalizaron en 10,48 mill. tt., volumen menor al récord de 10,51 mill. tt. de junio de 2020.

En cuanto al maíz, los futuros cierran con ganancias apuntalados por la incertidumbre climática en el Cinturón Maicero. La parte occidental de la región maicera por excelencia en EEUU está siendo afectada por un clima cálido y seco, lo cual podría traer complicaciones productivas en un contexto de suministros escasos.

El trigo toca un máximo en dos meses luego de que el USDA informara ayer que la condición del trigo de primavera empeoró en la última semana. Según datos del organismo, el trigo en estado bueno y excelente sólo alcanza al 11% del área, por debajo del 16% de la semana pasada y del 15% estimado por los operadores previo a la publicación del informe. Además, se recortó la estimación de producción triguera en Rusia, luego de que los rindes se encuentren por debajo de lo estimado previamente.

Ayer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe de estado de cultivos en Estados Unidos al 18 de julio. Desde fyo repasaron en cuanto al trigo de invierno que la cosecha ya avanza al 73% del área, por encima de lo esperado por los analistas, mientras la condición B/E del trigo de primavera se deteriora aún más y se ubica en 11%, por debajo de las estimaciones.

El estado de cultivo Bueno/Excelente de la soja aumentó levemente respecto de la semana anterior y se encuentra en un 60%, por encima de las expectativas del mercado. La floración ya se encuentra al 63% y la formación de vainas en un 23%.

En tanto, la condición de cultivo del maíz no sufrió variaciones respecto de la semana anterior y se ubica en un 65%, 1 punto por debajo de lo esperado. La polinización se encuentra en 56%, subiendo 30 pp respecto la semana anterior, y la formación de grano ya alcanza el 8%.

En el mercado local desde fyo informan que se registraron los compromisos de embarque hasta el 19 de julio. Los datos registran un aumento en el line up de soja y trigo respecto al dato de la semana anterior y una leve disminución en line up del maíz y su participación en los puertos del sur.