Jornada alcista para la soja, el maíz y el trigo

El Mercado de Chicago finalizó la jornada con la soja en US $526, aumentando más de US $10, el maíz avanzó US $15 en las posiciones más cercanas y alcanzó los US $263, mientras que el trigo quedó en US $233, subiendo US $9,7.

El último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre Oferta y Demanda, no tuvo gran impacto sobre las cotiizaciones por no tener diferencias importantes contra la expectativa del mercado.

Hernán Derva, operador de la Mesa Comercial Barrilli S.A., en conversación con Ecos 365, analiza: "Tenemos un mes más del movimiento de cambio climático, hasta el informe de agosto del USDA, donde vamos a ver efectivamente variaciones de precios".

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), analiza que la soja se mantiene ajustada porque el informe del USDA mantuvo las estimaciones de oferta y demanda de la oleaginosa. Los stocks al final de la campaña se ubicarían en 4,3 millones de toneladas, en tanto que el ratio stock/uso sería del 4%, lo cual oficia de soporte para las cotizaciones. Igualmente, el pronóstico a mediano plazo indica que el clima será cálido y seco, lo que genera una inercia alcista.

En cuanto a los futuros de maíz, no sólo el USDA informó que la producción del cereal en EEUU alcanzaría un récord en la nueva campaña, sino que también se proyecta un incremento en las exportaciones estadounidenses de granos amarillos, lo cual impulsa a los precios.

El trigo cierra la jornada con ganancias superiores al 3% por los informes del USDA que notifican que el trigo de primavera se ha visto afectado por falta de lluvias y elevadas temperaturas. La producción del cereal alcanzaría 47.5Mt., por debajo a lo estimado por los operadores en la previa.

A nivel local, el operador de Barrilli S.A. dice que "lo que pasa afuera se está disvinculando de a poco de lo que pasa acá internamente, esto permitió que la fuerte baja que vimos en Chicago no tuviera correlación acá".

La cosecha de maíz sigue avanzando lentamente, mientras que la siembra del trigo va a buen ritmo. Los pronósticos infroman que se esperan lluvias para el este del suelo nacional en los próximos días.

La soja disponible se negoció a US$327/tt.

El maíz con descarga operó a 180 U$S/tt.

El trigo disponible se ofreció a 205 US$/tt con descarga.

Con el maíz está sucediendo algo particular. "El maíz de segunda en Argentina está cosechándose y siempre compite con el de Brasil, pero Brasil no sólo tuvo falta de lluvia, sino también las heladas que se retiraron de Argentina afectaron en zonas productoras de Brasil impactando negativamente y con grandes pérdidas en la producción", explica el operador. De esta manera, agrega que "este problema de la producción maicera de Brasil puede traer algo de apoyo a las cotizaciones maiceras de las próximas semanas".

Otro problema que viene teniendo Rosario es la bajante del Río Paraná. Derva, explica: "La bajante del río impacta en cuanto al volumen que los compradores están comprando y en cuanto al precio que pagan los mismos, porque los barcos no pueden salir completamente cargados de Rosario y tienen que terminan de regular la carga en los puertos de Bahía Blanca y Necochea". A lo que agrega que "eso encarece el transporte marítimo internacional, y en definitiva lo termina pagando el final de la cadena que en este caso son los productores".