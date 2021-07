Jornada con ganancias para la soja y pérdidas para el maíz y el trigo

Luego de grandes subas en la soja y en el maíz por el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el Mercado de Chicago finaliza la semana con leves ganancias para la soja y pérdidas en los futuros de maíz y trigo.

Finalmente, la soja cerró en US $533, escapándole a las fuertes bajas durante la jornada y con leves repuntes sobre el final para todas sus posiciones. La demanda de poroto para procesamiento en los Estados Unidos se reactivó y viene subiendo a buen ritmo, colaborando en las alzas. La toma de ganancias no afecta con tanta fuerza a los productos del complejo soja.

Por su parte, el maíz quedó en US $274, con fuertes pérdidas del 3,2%. Luego de ganancias de más del 14% en la semana, los fondos comenzaron a tomar ganancias en vistas de un lunes próximo feriado en Estados Unidos, por el Día de la Independencia. El panorama productivo en el Cinturón Maicero estadounidense está tensionado por la baja humedad en sus suelos. La cosecha de maíz de segunda en Brasil no muestra buenas proyecciones. No solo corren riesgo de sequía, sino también de heladas para el grano amarillo, lo que podría limitar las pérdidas en el corto plazo.

En cuanto al trigo cerró US $237 con bajas de 1,9%. Además del efecto contagio de las importantes pérdidas del maíz, se le suma la condición del cultivo en Europa. El cereal se encuentra en excelentes condiciones, con una condición Buena + Excelente en el 79% de los lotes, 23 puntos por encima del año pasado, profundizando las caídas.

A nivel local, en la jornada de hoy la soja disponible se negoció a US $325/tt. En el caso del maíz hay un avance lento comparado a la misma fecha de la campaña pasada y el grano con descarga operó US $187/tt. La presión de la cosecha de maíz en Argentina mantiene la cotización local por debajo de los precios de Brasil y Estados Unidos. La siembra de trigo avanza a buen ritmo en el territorio nacional, ubicada por delante respecto a la campaña anterior a la misma fecha. El trigo disponible se ofreció a US $195/tt con descarga.