Jornada en la plaza local que mantuvo los valores estables con la ausencia de Chicago

En la jornada de hoy, en el mercado local se dio un incremento en el número de compradores pujando por la mercadería, lo que resultó en una buena dinámica en la concreción de negocios a pesar de la ausencia de la referencia del mercado de Chicago. Por otra parte, las cotizaciones de los granos se mantuvieron mayormente estables. El mercado de maíz se mantiene como el de mayor abanico de oportunidades de entrega y es donde se presenta el mayor número de compradores. No obstante, en el mercado de trigo fue donde se dio el mayor aumento de ofertas abiertas de compra. Mientras que en el mercado de la soja la atención se centró principalmente en el segmento con entrega contractual.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 80,6900 / 80,8900; + 0,12% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 353.306 contratos, mientras que el interés abierto acumula 5.321.279 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

Soja

En la jornada de hoy, la oferta de compra por soja con entrega contractual se ubicó nuevamente en US$ 345/t, sin cambios con respecto al día de ayer. Por otra parte, la oferta en pesos alcanzó los $ 27.840/t.

En cuanto al segmento de la campaña 2020/21, no se realizaron ofertas abiertas de compradores tradicionales. Sin embargo, un comprador no tradicional ofreció abiertamente US$ 300/t por lo que se entregue en abril, y US$ 305/t por la entrega en mayo.

Girasol

En el mercado de girasol, se mantuvieron las ofertas por la oleaginosa con entrega inmediata donde se ofrecieron de forma abierta US$ 360/t. Además, la oferta abierta para la descarga entre diciembre y marzo del año próximo se mantuvo también en US$ 360/t.

Mercado de los Cereales

Trigo

En el mercado de trigo, se dio un incremento en el número de compradores realizando ofrecimientos abiertos para la compra de cereal respecto a la jornada previa. La oferta abierta por el cereal con entrega inmediata alcanzó los US$ 203/t, representando una mejora de US$ 3/t respecto a la rueda del miércoles.

Para la entrega contractual de mercadería, la oferta se ubicó nuevamente en US$ 205/t. Mientras que la entrega en el mes de diciembre alcanzó los US$ 207/t sin cambios respecto a ayer. Para entrega en enero y febrero del 2021, se ofrecieron US$ 211/t, representando una mejora de US$ 1/t para el primer mes y una disminución de US$ 1/t para el segundo. Finalmente por la entrega en marzo se ofrecieron abiertamente US$ 206/t.

Maíz

Cebada

En la rueda de hoy, la oferta por cebada se mantuvo en US$ 160/t para la descarga inmediata, sin cambios entre jornadas

Sorgo

En la jornada de hoy, se realizó una oferta por sorgo de la nueva campaña. En este sentido, se ofrecieron abiertamente US$ 210/t por lo que se entregue entre abril y junio del año próximo.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago no tuvo actividad el día de la fecha con motivo de conmemorarse el día de Acción de Gracias en los Estados Unidos.