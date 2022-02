Joven sin estudios pasó de hacer changas a tener un empleo formal a partir de un curso provincial

Pese a no haber podido terminar la secundaria a sus 29 años, Ezequiel Vallejos no se dio por vencido. Mientras se las rebuscaba con changas, probaba con cursos para encontrar una profesión. El de plomería no funcionó, pero el de gomería sí, y luego de unos meses, encontró por primera vez trabajo en blanco en una reconocida empresa.

“Hoy, además del trabajo de gomero, gracias a mis compañeros en la empresa, estoy aprendiendo a trabajar con los frenos y las suspensiones de los vehículos. Me gusta mucho la mecánica y pienso seguir en este trabajo por mucho tiempo”, dijo Vallejos, quien se capacitó en el programa Santa Fe Más y hoy trabaja en una importante firma rosarina.

Vallejos contó que el curso le cambió por completo la perspectiva laboral y, luego el trabajo, le permitió avanzar en su organización familiar, puesto que vive con sus padres en barrio Godoy de Rosario, ubicado en Seguí y Las Palmeras, en la zona límite con el municipio de Pérez.

“Yo recorría empresas y dejaba CV, pero mi suerte era siempre la misma. Solo accedía a changas o trabajos por corto tiempo y en una situación de total informalidad”, describió el joven rosarino y agregó que ahora ve el futuro con mejor perspectiva: “Mi deseo es terminar los estudios, seguir aprendiendo y abrir algún día mi propio taller”, aseguró.

Qué es Santa Fe Más

El programa provincial Santa Fe Más pensado para la formación y posterior inclusión de los jóvenes en el mercado laboral mediante un trabajo tripartito entre el Estado, las instituciones barriales y los actores privados. La iniciativa acompaña a chicos de entre 16 y 30 años en su recorrido formativo y educativo, brindándoles herramientas para la inserción en el mundo del trabajo. Para eso trabajan articuladamente gremios, empresas y Estado.

El programa ya tiene a más de 26 mil beneficiarios en toda la provincia y a 12 mil chicos y chicas en Rosario que están capacitándose en unos 800 talleres emplazados en los barrios de la ciudad. Hay talleres de herrería, carpintería, manicuría y marroquinería, entre otros. “En Santa Fe Más se aprende haciendo. Es un curso que otorga formación, identidad y valores para obtener un empleo”, dijo el responsable del programa Santa Fe Más en Rosario, Camilo Scaglia.