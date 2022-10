Juan Carlos Mosquera volvió a asumir al frente de Aseguradoras del Interior de la Argentina

La entidad que nuclea a las Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA) realizó su asamblea anual y durante el encuentro, que contó con la participación de los máximos referentes de las compañías aseguradoras asociadas, se ratificó a Juan Carlos Mosquera para continuar como presidente por un nuevo período de dos años.

Tras la asamblea, Mosquera, abogado y con casi 30 años de trayectoria en el Grupo Asegurador La Segunda, ocupó las gerencias de Recursos Humanos y ART; y actualmente está a cargo de la Dirección de Operaciones, realizó un balance de sus dos primeros años de gestión y también brindó una proyección de los ejes de trabajo que se llevarán adelante durante el nuevo período al frente de la asociación.

“Comencé la presidencia de ADIRA en el mes de octubre de 2020 justo cuando transitábamos uno de los momentos más críticos por la pandemia. Con un gran nivel de incertidumbre, no se sabía si aparecían las vacunas y si iban a ser efectivas. Los operadores del mercado tratando de adaptarse a esa situación, buscando sus soluciones y viendo cómo podían seguir brindando el servicio de la mejor manera para continuar atendiendolos como estaban acostumbrados los clientes”, recordó el presidente de ADIRA.

La pandemia

Mosquera destacó que “fue un momento difícil que de a poco fue aclarando y esas marchas y contramarchas de presencialidad sí o no se fueron resolviendo con la aparición de las vacunas y la celeridad con la que se fue inoculando a medida de se aplicaban las diferentes dosis.

En ese contexto, ADIRA siempre estuvo muy atenta y muy cerca de cada una de estas situaciones que se vivieron. En general todas las empresas fueron muy empáticas con la situación y más allá de que cada una tiene su ADN, todas estuvieron cerca del cliente y fueron resolviendo cada situación a medida".

Además, agregó: “En un país tan extenso hubo matices y por eso se buscaron situaciones a medida. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía un escenario, Mendoza, Chaco, Formosa, Salta eran otras realidades y los clientes de esos lugares necesitaban otras soluciones. Esa fue una gran virtud de las empresas de ADIRA, buscar soluciones a medida en base a la realidad de cada región”, detalló.

El presente

El presidente de ADIRA valoró que siempre, y con especial énfasis durante la pandemia, la entidad es “el gran espacio donde se comparten todas las problemáticas, un lugar de consultas, de intercambio de experiencias y búsqueda de soluciones comunes”. En la actualidad, desde la cámara se trabaja en conjunto para abordar las situaciones que impactan sobre la actividad aseguradora y esto tiene que ver con el contexto económico y político del país pero también con situaciones globales como la guerra Ucrania-Rusia y el tema inflacionario en el mundo.

“Todo influye en una actividad tan sensible como la nuestra y nos obliga a tener las dos manos en el volante, el cinturón de seguridad puesto, las luces encendidas y bien atentos al camino. Esto no es una autopista en donde pones piloto automático y te relajas un porquito. Hoy el gran tema del seguro pasa por lograr equilibrar el resultado, por mantener su solvencia. La característica de las aseguradoras es la solvencia, poder permanecer de manera solvente para asumir los compromisos y que a veces no sabemos cuándo nos corresponderá honrarlos”, precisó.

Mosquera también se refirió a algunas de las situaciones que enfrenta la actividad aseguradora en la actualidad como por ejemplo la falta de repuestos automotores o de vehículos 0km para reponer en caso de destrucción o de robo.

“La escalada inflacionaria es una cuestión importante que cuesta compensarla con el aspecto financiero porque las rentabilidades están por debajo y en el aspecto técnico el aumento de primas corre por detrás de la mano de obra, los repuestos y las prestaciones médicas que en muchos casos aumentan automáticamente. Es un escenario complicado, hoy los bolsillos están flacos", describió.





En ese sentido, indicó que “los operadores estamos muy enfocados en poder mantener la solvencia y pasar este nubarrón”. Es por eso que volvió a mencionar que: “El gran valor de ADIRA es poder compartir estrategias como por ejemplo las financieras, más allá de la soberanía de cada empresa. En ADIRA se entiende que hay cuestiones en las que no competimos, si alguno tiene una solución que pueda aportar es siempre bien recibida por el resto ya que estamos atravesando un difícil y complejo momento. Es aquí donde se refleja el espíritu de nuestra cámara, en la generosidad de las empresas socias”.

Lo que se viene

Durante la Bienal del International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) que se llevará a cabo en octubre en la ciudad de Roma se anunciará formalmente que la edición correspondiente al año 2024 tendrá como sede a la Argentina y ADIRA junto a la Asociación de Cooperativas y Mutuales de Seguros serán los organizadores de este importante evento internacional.

“ICMIF le da un prestigio muy importante a ADIRA. Se trata de la entidad que nuclea a la mayor cantidad de cooperativas y mutualidades del seguro a nivel mundial, donde se debaten y se comparten temas importantes sobre la actividad. Vemos las experiencias de otros países, presentamos la nuestra y siempre que lo hicimos corroboramos que no estamos tan lejos y eso es una satisfacción que destaca como trabajamos y los profesionales que tenemos. Muchas veces hasta estamos un pasito adelante.

Es un ámbito muy relevante para ADIRA ya que podemos participar activamente y enriquecernos con experiencia de todas partes del mundo”, subrayó Mosquera, quien resaltó que “es un gran orgullo para ADIRA junto a la asociación de cooperativas y mutualidades ser organizadora de la cumbre en 2024”.

Aunque aún falta comenzar a trabajar en profundidad en las temáticas que se van abordar durante el encuentro, Mosquera adelantó que seguramente se expondrá cómo desarrolla su actividad todo el mercado asegurador argentino, “el profesionalismo, la seriedad y solidez con el que se maneja”.

Entre los principales ejes que se pondrán a trabajar con el equipo organizador estará presente la sostenibilidad, la prevención, la nueva normalidad en el mundo del trabajo, la tecnificación y el rol de los productores. “Hay muchos temas que seguramente priorizaremos para armar una agenda interesante que despierte el interés de los participantes”, apuntó el presidente de ADIRA.

También Mosquera reflexionó sobre lo que se viene y dijo que habrá nuevas coberturas de seguros para mundos hoy todavía inexplorados. “Coberturas que ni nos imaginamos y en 4 o 5 años van a existir y van a requerir de una capacitación permanente de parte de los productores e internamente para ofrecer coberturas de acuerdo a las necesidades de ese momento en el mundo”, subrayó y mencionó que tras la pandemia posiblemente habrá un gran desarrollo del seguro de vida de las personas, un segmento que tiene un gran desarrollo en otras latitudes pero que en Argentina no logra consolidarse.