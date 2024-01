Jubilados: Caputo anunció qué pasará con las pensiones tras el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, ofreció una conferencia de prensa y se refirió al futuro de las jubilaciones, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que desembolsará u$s 4.700 millones.

Sobre el tema de los incrementos a las pensiones jubilatorias y si estos serían inferiores a la inflación, el ministro respondió con detalles acerca del esquema planificado para los próximos aumentos en las jubilaciones, e hizo una crítica al sistema de pensiones.

"La fórmula que hoy tienen los jubilados en la situación actual en la que probablemente vamos a transitar en el 2024, es perjudicial y lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo", definió en primer lugar Caputo.

"Lo que han caído en términos reales las jubilaciones y dependiendo de cuál tomes, si va a haber mínimo, si va a haber medio, con bono o sin bono, pero el rango es que han caído de 15% hasta 45% en los últimos 4 años", explicó el ministro.

"Está claro que la fórmula (de movilidad actual) no funciona, entonces nosotros al contrario de lo que quieren hacer creer algunos, estamos queriendo proteger a los jubilados, esa fórmula no los protege y esa es la realidad", expresó.

Caputo planteó una cuestión importante: ¿Se puede hacer una nueva fórmula para calcular los ajustes en las jubilaciones?.

"Sí, obvio, pero en principio hay que terminar con esta fórmula", expresó. "El cuento de la discrecionalidad es un cuento zonzo porque hoy ya está la discrecionalidad. Si de hecho los compensamos con bonos, si no los compensamos sería muchísimo más baja, por lo tanto la discrecionalidad ya está. Así que esa excusa que pone la oposición de no queremos discrecionalidad, si no querés discrecionalidad, qué querés, que le paguen la fórmula, cobrarían un 33% menos hoy", sostuvo el funcionario.

"Entonces la discrecionalidad ya se está aplicando", sostuvo. Como consecuencia, "la realidad es que la fórmula no funciona, que nuestra intención es proteger a los jubilados y que eso es lo que vamos a intentar durante este año, no vamos a permitir que caiga el poder adquisitivo de los jubilados, esa es lo que vamos a hacer", concluyó el ministro de Economía.