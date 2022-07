La Bolsa de Comercio analizó los desafíos económicos que se avecinan en el 2do semestre

El cierre del segundo trimestre del año se tornó muy ajustado para alcanzar las metas acordadas con el FMI en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas. Se agregó una gran venta de los instrumentos de la deuda en pesos hacia finales de mayo y principios de junio, lo que acrecienta las dudas respecto a las posibilidades de obtener el financiamiento necesario para cubrir el déficit del segundo semestre.

Por el momento, la rápida intervención del BCRA para recomponer el precio de los bonos surtió efecto, pero a un costo monetario muy importante que ya se refleja en el stock de pasivos remunerados. Es en este contexto el ex-Ministro de Economía Martín Guzmán decidió apartarse de la cartera económica el día 2 de julio, generando un gran movimiento en el mercado y la economía doméstica.

El desafío que hoy tiene la flamante ministra Batakis, es brindar un horizonte que genere estabilidad en el corto plazo, con la centralidad puesta fundamentalmente en la perspectiva de cumplimiento de las principales metas acordadas con el FMI ya que se convierten en un imperativo para garantizar los desembolsos proyectados por parte del organismo.

A continuación, se detalla la evolución del cumplimiento de las tres principales metas cuantitativas acordadas con el FMI y los desafíos que se presentan en el corto plazo en materia de política económica:

Déficit fiscal primario de 2,5% para el año 2022

Recién el 21 de julio se publicarán los datos fiscales correspondientes al mes de junio para saber efectivamente con qué margen se cumplió la meta del segundo trimestre, aunque destacando que al mes de mayo la situación es preocupante ya que se registra un déficit primario acumulado de $ 434.331 millones y el criterio estipulado en marzo de 2022 establecía una meta de $ 566.800 millones a junio.

Ante la imposibilidad de cumplimiento, el organismo multilateral flexibilizó el objetivo de junio ampliando el déficit primario acumulado a $ 874.400 millones pero sin cambiar la meta de 2,5% del PIB a finales de año, ya que solo hubo un cambio nominal en la meta por mayores perspectivas inflacionarias.





Financiamiento del BCRA al Tesoro de solo 1% del PIB

En cuanto al financiamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al Tesoro en materia de adelantos transitorios, se mantuvo una tendencia muy positiva hasta el mes de mayo con una emisión neta de $ 58.100 millones. No obstante, en junio dichos adelantos acumulados al Tesoro se dispararon y arribaron a $ 435.051 millones, aunque cumpliendo la meta estipulada con el FMI en $ 475.800 millones.

Mientras que, en julio, se siguió con una política de expansión de los adelantos transitorios del BCRA, que al 12 de julio arriba a $ 630.051 millones y muy cerca del target establecido en $ 665.400 millones. De esta forma, será clave hacia finales de mes, poder rollear los vencimientos de los títulos de deuda en pesos del mercado local y obtener un financiamiento neto positivo para evitar una mayor expansión del financiamiento del BCRA que ponga en riesgo las metas con el FMI.





Acumulación de reservas internacionales por US$ 5.800 millones

Por el lado de las reservas internacionales, el BCRA registra complicaciones importantes para acumular divisas a pesar de que nos encontramos en un período con una oferta importante de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa. En este sentido, en la última semana de junio y contra reloj se tuvieron que frenar las importaciones para poder acumular rápidamente US$ 1.500 millones y alcanzar la meta con el FMI, la cual se flexibilizó sobre finales de junio de US$ 4.100 millones a US$ 3.450 millones para el segundo trimestre del año.

Fuerte suba de la brecha cambiaria: en lo que va de julio, promedia 126%

El actual desdoblamiento cambiario, que rige en Argentina desde finales del 2019 y que se fue endureciendo con el tiempo, alcanza en julio la mayor diferencia mensual desde entonces. La cotización del tipo de cambio A3500 del BCRA promedió 126,9 ARS/USD en los primeros 15 días de julio.

En igual período, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) promedió 287,2 ARS/USD. Es decir, el valor del dólar en el mercado financiero más que duplica su valor en el mercado oficial, abriéndose una brecha media mensual del 126%.





Segunda mitad del año: la exigencia del mercado de deuda en pesos

En el último semestre del 2022, Argentina enfrentará altas exigencias en su mercado de deuda en pesos. Los vencimientos de deuda pública que enfrentará en la segunda mitad del año totalizan $ 3,6 billones, asimilable al financiamiento logrado en lo que va del 2022 ($ 3,8 billones).

Será un gran desafío replicar las colocaciones logradas principalmente en los primeros meses del año, ya que el mercado local se encuentra actualmente con amplias tenencias de deuda pública y riesgo creciente. Gracias al compromiso del BCRA de proveer liquidez, los bonos con vencimiento en 2023 volvieron a valores similares a los de mayo.

Habrá que ver si estas señales colaboran para lograr renovación de deuda, sin aportar nuevo financiamiento. En consecuencia, habrá que ver si el déficit continuará o no financiándose vía emisión monetaria en lo que resta del año, lo que excederá los compromisos hechos con el FMI. Otras dos variables clave serán la emisión de Leliq (empleadas para contrarrestar la expansión) y la inflación.