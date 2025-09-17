La FED pisa el freno: primer recorte de tasas y guiño a un mercado laboral tambaleante

La Reserva Federal finalmente entregó lo que los mercados venían descontando: un recorte de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de referencia, primer movimiento en meses hacia una política más laxa. El ajuste llega acompañado de una señal aún más potente: dos recortes adicionales en lo que queda del año.

La decisión, que obtuvo el respaldo mayoritario de los funcionarios nombrados por Donald Trump en el banco central, refleja la creciente preocupación por la debilidad del mercado laboral estadounidense. Los últimos informes de empleo mostraron una desaceleración sostenida en la creación de puestos y un repunte en las solicitudes de subsidio por desempleo, encendiendo las alarmas en Washington y Wall Street.

Con esta maniobra, el comité de política monetaria busca abaratar el costo del crédito para empresas y familias, sostener el consumo y reactivar la inversión en un contexto donde la inflación ya no es el único enemigo. La prioridad ahora parece ser evitar que el enfriamiento del empleo derive en una recesión más profunda.

Los analistas celebraron el giro, aunque remarcaron que la FED camina sobre una cornisa: un alivio demasiado acelerado podría reavivar la presión inflacionaria, mientras que un ritmo más lento podría hundir la confianza en el mercado laboral. “Es una apuesta calibrada: se intenta dar oxígeno sin desarmar la narrativa de estabilidad”, resumió un operador en Nueva York.

El mercado reaccionó en línea con lo esperado: bonos al alza, dólar más débil y bolsas en terreno positivo, en un anticipo de que el ciclo de dinero caro parece empezar a quedar atrás. Sin embargo, la mirada está puesta en los próximos dos encuentros de la FED, donde se definirá si la promesa de tres recortes en 2025 se convierte en una realidad que cambie el pulso de la economía global.