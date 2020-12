La Municipalidad de Rosario extenderá 180 kilómetros de fibra óptica en los próximos tres años

Con una partida de $1.515 millones, la Secretaría de Modernización y Cercanía será la novena repartición municipal a la que más recursos le asigna el proyecto de Presupuesto Municipal. Después de un año en el que la pandemia obligó a avanzar a la fuerza en la digitalización de muchos trámites, el objetivo para el 2021 es lograr que todos los expedientes estén en formato virtual y haya un completo entrecruzamiento de información entre todas las áreas, para que no sea necesario presentar más de una vez cada papel. Pero la iniciativa más ambiciosa pasa por la extensión de una red de fibra óptica municipal, con la que se busca superar los 180 kilómetros de cobertura en tres años. Esta infraestructura permitirá transmitir una inmensidad de datos de todo tipo de servicio público para adoptar decisiones en tiempo real.

Germán Giró es el titular de la mencionada Secretaría, y brindó una entrevista a Ecos365 en la que realizó un balance de lo hecho este año y adelantó los proyectos para el 2021.

Germán Giró, secretario de Modernización y Cercanía

- Si bien ya se cumple un año de gestión, tu área sigue siendo nueva. ¿Cuáles son los principales ejes en los que se trabaja?

- Iniciamos un plan de digitalización y modernización que cuenta con varias cuestiones centrales. Una es el expediente electrónico, la firma digital. Nos propusimos despapelizar el municipio. Ya iniciamos acciones este año y esperamos terminar en 2021 con todos los expedientes digitales. En segundo lugar está la nueva plataforma de tramitación para el acceso a todos los servicios del municipio de forma transversal, que permite digitalizar la relación entre ciudadanos y el Estado local, con principios como el digital first: todo se inicia online y luego puede o no requerir de alguna instancia presencial, preferentemente no. Ya trabajamos con todos documentos digitales y vamos avanzando en que sólo sean pedidos una única vez. Para eso estamos con una vinculación entre todos nuestros propios sistemas para compartir información.

- ¿Cuáles son los otros ejes?

- Otro eje es el de las políticas públicas basadas en datos y evidencia, con un análisis exhaustivo de todos los datos con los que trabaja el municipio. Entendimos como bien público que deben ser sometidos a cuidados y a una ética clara, que nos permitirá definir un nuevo portal de datos del municipio, para consolidar la información en las distintas áreas. El Indicador de Actividad Económica es un ejemplo. Es usar los datos y trabajar en la construcción de algoritmos basados en inteligencia artificial, machine learning para ganar previsibilidad. A eso le agregamos nuevas herramientas de participación ciudadana, de cercanía y una nueva política de gobierno abierto, auditado internacionalmente. Después hay algunos ejes específicos como el tema de la tecnología en el espacio publico, donde nos planteamos trabajos transversales. Por ejemplo cámaras, alarmas, plataformas de geoposicionamiento de flota, generación de actas digitales, sistema de recolección de residuos, nuevos pliegos como fotomultas que funcionen de un modo sistémico, nos aporten información que pueda reutilizarse para la toma de decisiones.

- ¿Cómo se materializa eso? Porque debe requerir de infraestructura.

- Eso tiene por debajo una importante inversión en infraestructura, en fibra óptica, conectividad. Esperamos llegar a más de 180 kilómetros de fibra óptica municipal al final de la gestión de Pablo Javkin. Hay más de 60 edificios que ya tenemos conectados y esperamos extender la fibra a más centros municipales de distrito y centros de convivencia barrial. La idea es seguir creciendo con esta infraestructura de base tecnológica sobre la que se montan otros servicios. También hay una inversión en discos, servidores, base de datos, todo lo que hace a infraestructura tecnológica que es sustancial para un Estado más moderno y eficiente de cara a los servicios que debe dar a los ciudadanos. Creemos que el tema de la conectividad es fundamental para lo que viene, por eso trabajaremos articuladamente con la Provincia que ya tiene su plan.

Modernización es ser sustentables

- ¿La pandemia aceleró algunos procesos de digitalización?

- Totalmente. Creamos, por ejemplo, instancias para trabajo remoto, más de 800 puestos que pueden acceder a través de una app específica. De ese modo se pudo seguir con muchos trámites como habilitaciones, obras particulares, boletas de pago creadas para moratorias, y hasta temas vinculados a la salud y la ayuda social. La idea es avanzar más fuerte en la digitalización, en las bases de datos, en información para generar algoritmos y gestionar políticas públicas basadas en en ellos. Ya hay temas como la habilitación de empresas de todo tipo que se pueden hacer mediante una plataforma digital, que cuenta con módulos específicos de configuración que identifica los requisitos necesarios según el rubro. Por ejemplo, si se trata de un bar, se avisa automáticamente al Instituto del Alimento. Todo esto nos permitió seguir funcionando durante la pandemia.

- Hace algunos años se planteaba que Rosario tenía que ser una “smart city”. ¿Vamos camino a eso?

- Smart city es un concepto que tiene que ver con el uso de la tecnología de información y comunicación para hacer una ciudad más inteligente, sustentable, eficiente energéticamente y en medios de transporte. Toda la infraestructura que estamos montando se orienta en ese sentido. Si logramos georeferenciar toda la flota de transporte, camionetas, colectivos, etc, cruzando con datos de ambiente, de movilidad, semáforos, se logra que la toma de decisiones y el ordenamiento de espacio sea más sustentable. El camino se inició y esperamos profundizarlo desde año que viene.

- Sin dudas que la tecnología brinda grandes facilidades, pero también es un riesgo si toda esa información cae en manos equivocadas. ¿Qué se está haciendo al respecto?

- La respuesta al ciberdelito, que está en expansión, es la ciberseguridad para resguardar datos sensibles. Existen una serie de técnicas y recomendaciones que se utilizan en ese sentido, partiendo por el uso del software libre, que nosotros empleamos y que nos da soberanía tecnológica. Hace que cada sistema y app que se desarrolla sea accesible, visible por nuestro personal, y desde ello podemos generar reglas de protección contra ataques de distinto tipo. Hay ataques denominados de fuerza bruta y otros más evolucionados. Pusimos las herramientas para identificar estos ataques, y hasta ahora nuestros sistemas los soportaron todos sin problemas. Pero la seguridad informática es un área especifica que tiene un gran desarrollo dentro del plan, sobre todo desde 2021.

- Este año desarrollaron formatos virtuales novedosos como Vidrieras en Red y las Colectividades. ¿Puede haber más novedades en ese aspecto?

- Fueron iniciativas importantes porque pusimos al Estado como posibilitador de plataformas en aquellos lugares donde hay más dificultad de acceso. Porque una cosa es fortalecer los comercios a cielo abierto, que se viene haciendo, pero otra es ponerlos online, ya que allí hay un salto que implica capacitación, pago de comisiones, y nos parecía interesante que desde el municipio se generara una herramienta propia al respecto. La misma está disponible para todos los comercios habilitados, lo que es un incentivo más a que busquen la habilitación. Vidrieras en Red permitió la visualización de muchos locales de la ciudad y de sus productos en momentos en los que no podían abrir por la pandemia. Junto al Banco Municipal vamos a seguir trabajando en el desarrollo de nuevas versiones, y seguro habrá nuevas herramientas digitales al servicio de las empresas.