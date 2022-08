La Rural de Rosario repudió los incendios en las islas y pidió “no estigmatizar a los ganaderos”

Nuevamente Rosario cobra trascendencia nacional y otra vez por los incendios en la zona de islas, que han llenado de humo la ciudad tornándose irrespirable. El propio intendente, Pablo Javkin tomó notoriedad tras un video realizado desde su cuenta de Twitter denunciando el hecho y exigiendo a las fuerzas de seguridad (y autoridades competentes) que resuelvan la situación.

Ante esto, la Sociedad Rural de Rosario salió rápidamente a desmitificar la idea que siempre coloca al productor en el banquillo de los acusados. “El río está muy bajo, hay sequía y heladas, los pronósticos lo anticipaban y se lo advertimos”, remarcaron en un comunicado.

Esto acaba de suceder. Vayan ahora. Ahí están los delincuentes que prendieron. pic.twitter.com/W8adeUxaiY — Pablo Javkin (@pablojavkin) August 7, 2022

Y agregaron: “todos sabíamos que con estas condiciones climáticas, sino se tomaban las medidas preventivas, los incendios, el humo y las cenizas podían volver. Las autoridades no saben prevenir, ni cumplimentar las leyes vigentes, ni ejercer la Justicia justa”, indicaron.

Desde la entidad señalaron que actualmente en la zona de islas hay menos presencia de animales herbívoros que años atrás. “Esto significa un menor consumo de pasto; si se fomentara la ganadería allí, no solo se reduciría la carga ígnea y por ende habría menos incendios, sino que también se generarían mayores puestos de trabajo”. Por eso, afirmaron: “estigmatizar a los ganaderos no es el camino justo y no pararán los incendios”

Según revelaron, para el distrito de Islas de Victoria existe la ley 9.868 de Prevención de Incendios desde el año 2008, que hoy carece de normativa. “Exigimos que se aplique la justicia sobre los verdaderos culpables de los incendios y que se tomen las medidas de prevención necesarias para que estos no vuelvan a ocurrir”, concluyeron.