La UIA respaldará a las fábricas que decidan no pagar salarios a los no vacunados

La Unión Industrial Argentina (UIA) anunció que respaldará a las fábricas que decidan dejar de pagar salarios a los empleados que no ingresen en el plan de vacunación oficial contra el Covid-19, debido a que se prohibirá que retornen a sus puestos de trabajo como parte del protocolo sanitario de las empresas.

Si bien los industriales admitieron que podría haber reclamos judiciales, aseguraron que la actuación está contemplada en la norma de excepción por la pandemia y que la decisión fue trasladada al Ministerio de Trabajo de la Nación.

"Las empresas podrán decidir que los trabajadores que decidan no aplicarse la vacuna no retornes a sus puestos de trabajo, para cuidar la salud de todos los colaboradores y sus familias. Y siendo que no habrá prestación de servicios, tampoco habrá paga de salario", afirmó el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.