La actividad económica en Rosario continúa en crecimiento, aunque a un ritmo menor

La facturación privada real de la ciudad de Rosario creció 2,8% en abril y 4,4% en el primer cuatrimestre del año, de acuerdo a un informe de la Fundación Banco Municipal. Estos datos indican que la actividad económica local continúa en crecimiento, aunque a un menor ritmo que el registrado en los primeros cuatro meses de 2022 (promedio de 9,2% en 2022 y 4,5% en 2023).



Por sectores económicos, se observa que Comercio, a pesar de contraerse por tercera vez consecutiva, recortó su caída al disminuir 1,8% en abril. Por otro lado, Industria y Servicios privados continúan en expansión y se ubican en su nivel más alto desde 2011, aunque Industria desaceleró su ritmo de crecimiento. En cuanto a la Construcción, el único sector que no recupera los niveles previos a la pandemia, se mantiene con un buen ritmo de expansión, aunque se observa cierta ralentización en lo que va del año.



En tanto, la expansión de la facturación privada local, libre de estacionalidad y shocks exógenos que constituyen el núcleo de la actividad económica medida por la serie tendencia-ciclo, muestra cierta mejora en sus tasas de crecimiento mensual al expandirse 0,4% en abril.

Al comparar las cifras locales con las nacionales provistas por el EMAE-INDEC2, se destaca que la ciudad continua en expansión, a diferencia del agregado nacional que se contrajo 4,2% en abril y de 0,1% en los primeros cuatro meses de 2023.

Aunque estas series no son directamente comparables y las cifras nacionales muestran una contracción de la actividad, la facturación en Rosario se encuentra en su nivel más alto desde 2011, a pesar de su menor ritmo de expansión. No obstante, el dato negativo observado en Nación en el pasado mes de abril no es suficiente para hablar de recesión.