La advertencia del Centro de Corredores de Cereales: “se viene una gran recesión”

El presidente del Centro de Corredores de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Boglione, recibió a algunos medios de prensa para compartir reflexiones y visiones del presente y lo que vendrá, en un año convulsionado por varios factores. Ecos365, presente en la cita, recopiló algunas definiciones contundentes que ponen sobre la mesa el escenario complicado para el sector y el empresariado en general.

“Hoy empresarialmente uno debe fijarse en su estructura porque se viene es una gran recesión. Prácticamente no hay ventas y las cobranzas e ingresos bancarios han disminuido un 80%” advirtió. Y agregó: “será importante a nivel empresarial el tema de infraestructura”. Boglione comentó que este año se modificó la dinámica de trabajo porque históricamente hasta el mes de diciembre que ingresaba la mercadería de la campaña fina, los corredores estaban “con tiempo”. Pero ahora, en los últimos tres meses, hubo un adelanto, se vendió todo junto y todos los caminos llevan a una “recesión importante”.

En ese sentido, explicó: “el productor es muy especial porque cuando viene la cosecha nueva empieza a desprenderse de lo que tiene guardado, pero cuando está preocupado y con incertidumbre guarda demás. El proceso de acá en más es recesivo, por el tema político”

Para peor, reconoció que la campaña agrícola viene muy golpeada, con condiciones climáticas realmente adversas, que afectarán también al negocio. “Habrá muchos productores que irán al maíz de segunda, el porcentaje hoy es 70 – 30, pero yo me inclinaría más al 80-20. Muchas áreas que iban a maíz, ahora irán a soja”, admitió. Pero, al mismo tiempo, reflexionó: “suponiendo que comience a llover a fines de octubre o noviembre, podemos tener en alguna zona una buena cosecha de maíz de segunda y de soja, pero ese maíz lo calculamos para mayo, entonces nos vamos a encontrar con un mercado de diciembre a abril con muy poco maíz disponible para la venta porque, hasta que llegó el dólar soja, el productor echaba mano al maíz porque le convenía venderlo hasta agosto”.

En la misma sintonía analizó el mercado de trigo, teniendo en cuenta la mala cosecha que se viene y la falta mercadería, un tema que también preocupa al Gobierno. “Hoy los molinos están pagando la tonelada $60.000 porque no se consigue. Al Gobierno le puede quedar esa jugada de cerrar los registros, pero acá el trigo está todo vendido y el problema es que el excedente que iba haber no está”

La adaptación de “los corre acopios”

Teniendo en cuenta que el 90% de los corredores tienen “corre acopio”, Boglione calificó a la “compra directa” como el “gran problema”. Y explicó: “nosotros tuvimos que aggiornarnos en los últimos años y gracias a las estrategias de algunos corredores se pudieron mejorar los precios para enfrentar la compra directa. El gran negocio del exportador en la compra directa es el canje, la venta de insumos. A veces el productor cae en la trampa de entregar en forma directa y no entregar a través de un acopiador y/o corredor”.

De todas maneras, destacó que el corretaje “sigue defendiendo lo artesanal” y remarcó que al productor le gusta ese grado de relación, bien personalizada, a la hora del negocio. “Nuestra función es asesorar. Yo no puedo estar predeterminado a cobrar una comisión porque si yo me apunto a eso le voy hacer vender mal al cliente para cobrar yo y no es así”, señaló.

“Los insumos están como los precios”

Por último, el presidente del Centro de Corredores de Cereales abordó el tema de los insumos y advirtió que “están como los precios” en Argentina.

En ese sentido, reveló que “no hay maquinaria, el combustible en algunos momentos hemos pagado una diferencia de prácticamente $100 y con los insumos pasa exactamente lo mismo porque el comerciante acapara para cubrirse”. Y puntualizó: “los insumos estaban en la zona pero en manos de los más poderosos, se hicieron muchas operaciones en septiembre y los insumos aparecieron, el problema es el precio”.

Por último, expresó: “hoy yo compro un insumo y me lo facturan al dólar oficial de $151, pero es verdad que ese insumo aumentó un 100% respecto al año pasado. Hay cosas que son muy comunes a otros períodos que hemos vivido en Argentina. Seguimos viendo cosas que ya han pasado. En lo que respecta a precio, está todo generalizado. Cuando hablan de control de precios, ¿cuál es?”.