La alta inflación y la desaceleración del crecimiento aumentan el riesgo de recesión mundial

La economía global está en peligro de entrar en un período de la llamada estanflación, o alta inflación y crecimiento débil, dicen los responsables políticos y los líderes corporativos, lo que podría erosionar los niveles de vida en todo el mundo.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se convirtió el miércoles en la última líder en advertir sobre la turbulencia de la economía mundial. “Ciertamente, la perspectiva económica a nivel mundial es desafiante e incierta”, dijo Yellen en Bonn, Alemania, antes de una reunión de líderes de siete naciones ricas.

“Los precios más altos de los alimentos y la energía están teniendo efectos estanflacionarios, es decir, deprimen la producción y el gasto y aumentan la inflación en todo el mundo”.

Los crecientes temores de una alta inflación se extendieron por los mercados financieros el miércoles después de que los grandes minoristas reportaron ganancias decepcionantes debido en parte a sus propios costos más altos. El promedio industrial Dow Jones cayó más de 1.164 puntos, o un 3,6%. Las acciones de Target Corp. se hundieron un 25%, encaminando a la compañía hacia su mayor caída porcentual en un solo día desde 1987.

Yellen, ex presidenta de la Reserva Federal, indicó que la inflación, en particular el aumento del costo de los alimentos y la energía, se está convirtiendo en una preocupación mayor a largo plazo y será un tema dominante entre los líderes mundiales en las próximas semanas y meses. Agregó que la fuerte economía estadounidense podría ayudar a protegerla de la amenaza.

“Estados Unidos, en muchos sentidos, está mejor posicionado, creo, para enfrentar este desafío, dada la solidez de nuestro mercado laboral y la economía”, dijo Yellen.

Un día antes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió que "podría haber algo de dolor involucrado" en los Estados Unidos a medida que el banco central se mueve para aumentar aún más las tasas de interés para controlar la alta inflación.

Mientras tanto, el director ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf , dijo esta semana que no había duda de que Estados Unidos se dirige hacia una recesión económica . “Va a ser difícil evitar algún tipo de recesión”, dijo Scharf el martes en el festival Future of Everything de The Wall Street Journal.

A principios de esta semana, Ben Bernanke, también ex líder de la Fed, planteó la posibilidad de una estanflación en una entrevista publicada en el New York Times. “Incluso bajo el escenario benigno, deberíamos tener una economía en desaceleración”, dijo. “Y la inflación sigue siendo demasiado alta, pero está bajando. Por lo tanto, debería haber un período en el próximo año o dos en el que el crecimiento sea bajo, el desempleo aumente al menos un poco y la inflación siga siendo alta”.

Los temores de inflación han aumentado en los últimos días debido a nuevas presiones que podrían impulsar aún más los precios del petróleo y los alimentos desde niveles ya altos. La Unión Europea lanzó esta semana un plan destinado a terminar con su dependencia de la energía rusa dentro de cinco años. El aumento de los precios de los alimentos —también relacionado con la invasión rusa de Ucrania, un importante productor mundial de cultivos— está provocando escasez en todo el mundo en desarrollo.

El gobierno del Reino Unido informó esta semana que la inflación alcanzó un máximo de 40 años del 9% en abril. Eso eclipsó la inflación en los Estados Unidos, que llegó al 8,3% en abril.

En tanto, los economistas recortaron sus previsiones de crecimiento económico mundial este año, ya que China y Europa muestran signos de desaceleración. China informó esta semana que el gasto y la producción del consumidor cayeron drásticamente en abril cuando el gobierno impuso nuevos bloqueos para detener una ola de infecciones por Covid-19.

El mes pasado, el Fondo Monetario Internacional dijo que prevé que la economía mundial se expanda un 3,6% este año, por debajo del 6,1% del año pasado. El pronóstico más reciente fue 0,8 punto porcentual más bajo que su proyección en enero y un recorte de 1,3 punto con respecto a su perspectiva de octubre de 2021.

El Banco de Inglaterra a principios de este mes advirtió que era probable que el Reino Unido entrara en recesión.

Un factor importante detrás del panorama sombrío son las señales de la Fed y el Banco Central Europeo de una postura más agresiva para abordar agresivamente la inflación. El mes pasado, la Reserva Federal elevó las tasas de interés en medio punto porcentual, el mayor aumento desde 2000, y está planeando aumentos adicionales este año.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde , indicó este mes que apoyaría el aumento de la tasa de interés principal del banco central en julio, lo que marcaría el primer aumento de este tipo en más de una década. Las tasas de interés más altas significan que el costo de los préstamos (para viviendas, automóviles, expansiones comerciales y otros artículos) aumentaría y, en última instancia, podría obligar a los consumidores y las empresas a reducir, lo que ralentizaría la inflación pero también el crecimiento económico.

Incluso si la economía global evita la recesión, muchas personas podrían sentir que están en una, dicen los economistas. Con el costo de vida aumentando más rápido que los sueldos de la mayoría de los trabajadores.

Por ahora, los fundamentos de la economía de los Estados Unidos son sólidos, con los hogares aún en una posición financiera sólida a medida que más personas consiguen trabajo y vuelven a los viejos hábitos como viajar, salir a cenar e ir a conciertos. Las ventas en los minoristas estadounidenses, una gran parte del gasto de los consumidores, la mayor fuente de actividad económica en los Estados Unidos, aumentaron en abril por cuarto mes consecutivo, dijo el Departamento de Comercio esta semana.

La tasa de desempleo de abril del 3,6% se mantuvo apenas un poco por encima del mínimo de 50 años establecido justo antes de la pandemia. Las ofertas de trabajo en los Estados Unidos alcanzaron un récord de 11,5 millones en marzo.

Pero el riesgo de una recesión ha aumentado en las últimas semanas, y ciertos problemas, como las cadenas de suministro interrumpidas por los bloqueos de Covid-19 en China y la guerra de Ucrania, podrían estar más allá de la capacidad de los bancos centrales para abordarlos.

Diane Swonk , economista jefe de la consultora Grant Thornton, dijo que un riesgo es que la inflación persistentemente alta finalmente haga que los consumidores reduzcan el gasto y que las empresas disminuyan la contratación para mantener los márgenes de ganancias. Si eso sucede, habrá, al menos durante un período, una alta inflación y un aumento del desempleo, una combinación generalmente conocida como estanflación que definió la década de 1970, cuando las crisis del petróleo, el alto gasto federal y la política monetaria relajada provocaron un aumento vertiginoso de la inflación.

“La inflación erosiona los niveles de vida, y especialmente el tipo de inflación de la que estamos hablando, de las necesidades básicas, alimentos, vivienda y energía, los tres pilares de la existencia”, dijo la Sra. Swonk. “Ese tipo de inflación es una amenaza increíble para la economía. Estamos hablando de una crisis humanitaria además de lo que ya ha sido una pandemia y una guerra en Europa continental”.