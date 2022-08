La balanza comercial argentina registró en julio un déficit de u$s 437 millones

Con una fuerte desaceleración de las exportaciones, la balanza comercial argentina registró en julio un déficit de u$s437 millones, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato muy menor al esperado por los analistas.

Las exportaciones totalizaron los 7.773 millones de dólares, con un avance interanual de solo el 7,2%, explicado por subas en los precios (13,4%) y baja en las cantidades vendidas al mundo (-5,6%).

Por su parte, las importaciones sumaron 8.210 millones de dólares, lo que representó un alza del 43,7%, impulsadas por un avance en los precios del 27,8%, y un incremento en las cantidades importadas del 12,4%.

Dentro de las importaciones, se destacó el crecimiento de Combustibles y Lubricantes: +217,7% interanual. En efecto, el saldo comercial fue deficitario, frente a un superávit de u$s 1.536 millones. Una brecha de US$1.973 millones.

En los primeros siete meses de 2022 el saldo comercial fue de u$s 2.540 millones (u$s 8.310 millones en igual periodo de 2021). Si los precios hubieran sido los mismos de igual periodo de 2021 el saldo comercial hubiese sido de u$s 2.410 millones. Es decir, que la mejora en los precios tuvo un efecto neto de u$s 130 millones.