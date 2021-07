La carne al público aumentó un 88% en el último año

El precio de la carne vacuna en los mostradores registró un aumento de 8% durante la primera quincena de junio, de acuerdo al informe elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra). Los mayores impactos de precios fueron en picada común (11,9%), osobuco (11,3%), carnaza común (11,2%) y paleta (10,1%). Por su parte, los menores aumentos correspondieron a tapa de asado (6,4%), vacío (6,0%), matambre (5,5%) y asado de tira (4,4%).

En diálogo con Ecos365, Miguel Schariti, titular de Ciccra, señaló que estas subas se deben principalmente a que los valores del mostrador estaban atrasados, por lo que los aumentos implicaron una recomposición de márgenes de frigoríficos, matarifes y carnicerías: "Se terminó de trasladar el alza de la hacienda del mes anterior, el cual venía siendo trasladado de manera muy paulatina porque la demanda está absolutamente deprimida".

Estos números reflejan que el cepo a las exportaciones de carne implementado por el Gobierno en mayo pasado y que tenía como objetivo principal garantizar el abastecimiento interno y calmar los valores que pagan los consumidores argentinos por este producto no viene dando los resultados esperados.

En la medición interanual, el referente cárnico sostuvo que la hacienda registró una suba del 96% y la carne al público un 88%. En sintonía con este análisis, el IPCVA (Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina), informó que en los últimos doce meses el precio promedio de los cortes vacunos aumentó un 90,3%, encareciéndose por sobre el pollo y del cerdo que registraron aumentos del 64,8%, y del 63,7%, respectivamente.

"Nosotros veníamos advirtiendo que el cierre de las exportaciones de carne no iba a influir en el precio del mercado interno, al menos no de manera inmediata. Sin embargo, en la primera quincena de julio la modificación de precios que se ha dado fue del 0,2% en carnicerías y 0,6% en supermercados, es decir que los aumentos no impactaron por la fuerte caída en el consumo", señaló Schiariti.

De acuerdo a cálculos que dio a conocer la entidad, entre enero y marzo de 2021 se registró el consumo local de carne vacuna más bajo de los últimos 18 años, tomando los primeros tres meses de un año.

En cuanto a las expectativas a futuro, consideró que el principal problema hoy en día es la constante inflación que provoca los reiterados ajustes en los valores de la carne. A su vez, apuntó contra el Plan Ganadero que plantea una serie de incentivos a la producción, créditos a tasas subsidiadas y beneficios fiscales con el objetivo de que la producción de carne acompañe el crecimiento de la población argentina.

"Para que un plan ganadero de resultados faltan tres años y medio, por lo menos. Si hoy empezaran a liberar créditos para la retención de vientres los beneficios se ven mucho más adelante, no soluciona el problema que hay hoy", consideró Schiariti.

Por su parte, entidades del agro reclaman al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que para desarrollar un plan ganadero, primero se debe concretar la "eliminación de toda restricción" a las exportaciones de carne, dado que hoy rige una suspensión en el 50% de las exportaciones.

En este marco, se realizó un nuevo encuentro virtual convocado por Kulfas, el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra y del cual participaron representantes de las entidades del campo (excepto la Confederaciones Rurales Argentinas que se retiró de la mesa de trabajo) y todos los integrantes de la cadena de ganados y carnes.

Se reiteró la necesidad de retirar los cupos que restringen la posibilidad de exportar carne bovina. En este sentido, desde el Gobierno confirmaron que para la elaboración del Plan Ganadero tendrá en cuenta la realidad de cada una de las provincias ganaderas del país.