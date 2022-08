La conclusión de CRA tras los anuncios de Massa: “desesperación por las divisas”

No pasaron 24 horas desde los primeros anuncios realizados por Sergio Massa y el agro ya marcó la cancha. Primero fue Federación Agraria Argentina y ahora llegó el turno de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que, luego de analizar las medidas, arribó a una conclusión certera: “desesperación por las divisas”

Desde la entidad que preside Jorge Chemes remarcaron que “no hubo medidas directas para el agro” y, a pesar que se anticipó la liquidación de US$ 5.000 millones en los próximos dos meses, la dirigencia explicó: “el grueso de esos dólares son granos no liquidados por productores, por ende no queda claro el mecanismo, ni los incentivos”.

Y reflexionaron: “será clave preguntar al Secretario y al Ministro, si la Comisión de Enlace de Entidades Agroprecuarias concurre a la reunión, cómo van a promover mayor liquidación de granos en relación al dólar "percibido por exportación", que no debería llamarse "dólar soja" (porque esto posiblemente genera un impacto negativo sobre el agro en parte de la población), sino un dólar a precios de mercado, es decir, cercano al MEP o CCL (o Blue), que es el único que puede modificar incentivos, sea desdoblamiento cambiario o como se llame, con respecto al oficial”.

Para los productores, cualquier incentivo que sea un dólar transitorio o un dólar cercano al "solidario", hoy de $/USD 229, frente al dólar MEP (bolsa) de $/USD 282,” es claramente un desincentivo. Cabe recordar que el Tipo de Cambio oficial hoy es de $/USD 140”.

“Una opción que evaluarían es otorgar este dólar de exportación, ¿transitorio o permanente?, al agro, economías regionales, minería y economía del conocimiento, sectores que el Ministro nombró como más relevantes”, indicaron.

De todas maneras, CRA sostiene que el verdadero problema “es la inflación” y lamentaron que no se haya mencionado en el discurso brindado por el Superministro. “¿Cómo se detiene una inflación inercial mayor a 6% mensual, con desabastecimiento, o sea, con faltantes de oferta? No se la detiene anunciando, ni aun bajando el gasto público, porque esto no alcanza. Se la detiene con un plan anti-inflacionario y desindexatorio de la economía, o sea con un plan de shock, posiblemente con tipo de cambio fijo, y con un cambio de régimen y de gobierno”, resaltaron.