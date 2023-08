La economía después de las PASO: ¿cómo en 2015, 2019 o diferente?

Una de las preguntas recurrentes que esta semana en Idea o Aapresid, como en cada uno de los eventos y charlas empresariales que hubo a lo largo del 2023 fue cómo será la economía pos Paso. ¿Salto del dólar y derrumbe las acciones como en el 2019? ¿Euforia financiera como en el 2015? Pese a que la incertidumbre sobre el resultado electoral se prefigura como la significativa de estos 40 años de democracia -las del 2003 podría ser el anterior antecedente-, casi nadie proyecta que pueda desencadenarse algunos de esos escenarios a partir del lunes.

Las dudas sobre que pueda producirse una sorpresa-batacazo como una victoria arrolladora de Javier Milei este domingo que pueda provocar un cimbronazo en los mercados parecen bajas.

Dentro de los interrogantes que más se repiten inversores, empresarios y ejecutivos qué reacción tendrán los mercados si el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, le va mejor de las proyecciones hasta ahora publicadas.

En los precios de las acciones y los bonos no se refleja ese escenario. Aunque Wall Street no siente el mismo temor que experimentó con la victoria de Alberto Fernández hace cuatro años, no descuenta una posible victoria de Massa. Los inversores en Nueva York creen que el kirchnerismo está en baja y que Massa podría implementar su propio plan de gobierno.

A pesar de que el mercado de acciones tuvo un un buen desempeño hasta ahora en 2023, el índice Merval se encuentra en torno a los $800, mientras que en el mejor momento del gobierno de Macri llegó a estar en $1.800. Algo similar ocurre con los bonos, que están lentamente recuperándose a alrededor de $35, pero los analistas consideran que podrían llegar a $45 o $50 con condiciones favorables.

Esto sugiere que hay margen para una mayor recuperación de los precios, pero se necesitan señales políticas y económicas. El resultado de las PASO es importante para eliminar incertidumbres. La competencia interna de la oposición se resuelve hoy y el ganador tendrá una gran posibilidad de llegar a la presidencia pero no asegurado el sillón de Rivadavia.

Aunque con precaución, los inversores apuestan principalmente por una victoria de Juntos por el Cambio en las PASO. Una diferencia considerable en estas primarias, de al menos 5 puntos, podría impulsar un aumento significativo en los precios de los activos y estabilizar el tipo de cambio. Es probable que una victoria clara de la oposición reduzca la demanda del dólar libre, que en las dos últimas semanas escaló hasta ubicarse por arriba de los $600.

Después de las PASO, es probable que el Massa modifique su planteo en relación al mercado cambiario. Es poco probable una devaluación discreta de la moneda oficial, pero el Banco Central tiene limitado margen para intervenir agresivamente en el dólar MEP, que terminó la semana a $540, casi un 12% por debajo del libre.

En las PASO de 2019, se anticipaba una victoria del kirchnerismo con una diferencia de entre 3 y 5 puntos. Los resultados arrojaron una distancia significativa de 14 puntos, lo que hizo que se definitiva como un acta de defunción para el gobierno de Macri.

En esta oportunidad, de no haber una diferencia para uno u otro lado, aparecen las otras preguntas sobre lo que puede ocurrir pos PASO con los bonos y con el dólar, sino también durante la larga transición hasta las elecciones de octubre y el posible ballotage tres meses después. Más allá del resultado de este dominto, Massa deberá tomar medidas para evitar un colapso mayor. Las acciones podrían incluir endurecer el cepo, como aumentar el impuesto PAIS a las importaciones para recaudar fondos y encarecer el acceso a divisas. También podría implementarse una nueva versión del dólar agro y asegurar el desembolso del FMI antes de agosto.

Massa enfrenta desde que es formalmente candidato un doble comando complejo. Como ministro debe evitar un deterioro económico mayor y reducir el déficit fiscal, mientras que como candidato intenta y necesita necesita apurar, aunque en una versión light, un "Plan Platita" si tiene posibilidades de disputar el ballotage. A pesar del campo minado que tiene en el frente económico, Massa continúa siendo un candidato firme para competir con el ganador de Juntos por el Cambio.

Las elecciones también tienen implicaciones más allá de la transición. El resultado influirá en la política económica posterior al 10 de diciembre. Pero para antes de esa fecha hay varios interrogantes que deben despejarse. El primero son las elecciones de este domingo.