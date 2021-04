La empresa que desplazó a Mercado Libre y hoy es la más valiosa de América Latina

Según un estudio realizado por la consultora Economática, Mercado Libre dejó de ser la empresa más valiosa de América Latina y fue desplazada por Vale, la minera brasileña que superó la marca de u$s 100 mil millones en valor de mercado, y vuelve a ubicarse como la empresa más valiosa de América Latina.

"La última vez que tuvimos una empresa de capital abierto en América latina con más de u$s 100 mil millones fue el 10 de enero de 2020 cuando Petrobras registró u$s 100,2 mil millones", destacó Einar Rivero, gerente de relacionamento institucional y comercial de Economatica.

Vale terminó el martes la sesión en la Bolsa de Valores de Sao Paulo B3 con una capitalización de u$s 103.800 millones, más de US$ 20 mil millones por delante de MercadoLibre. El unicornio argentino del comercio electrónico le había arrebato el liderazgo en agosto de 2020, cuando logró una valoración de u$s 59.352 millones, mientras que la compañía brasileña alcanzaba los u$s 57.185 millones.

En enero de este año, la empresa fundada por Marcos Galperin, superó los u$s 100.000 millones. Mientras que, las acciones de la minera cerraron el lunes las transacciones a 110 reales por papel y el martes escalaron 1,5% a un máximo histórico, en respuesta a los resultados financieros presentados por la minera el día anterior.

El liderazgo de la minera se produce tras el salto en el precio de su principal producto de exportación: el mineral de hierro, que volvió al nivel de u$s 100 por tonelada a mediados del año pasado y ahora se acerca a los u$s 200 por tonelada. Vale informó una ganancia neta de u$s 5546 millones en el primer trimestre de 2021, lo que representa un aumento de 2220% en comparación con el mismo período del año pasado, y más que los u$s 4881 millones que ganó en todo el ejercicio anterior.

Asi, el podio ahora queda de la siguiente manera: en el segundo puesto siguiendo a Vale, MercadoLibre, con un valor de u$s 80 mil millones, y Walmex, la filial mexicana del supermercado estadounidense Walmart, valorada en u$s 56 mil millones.